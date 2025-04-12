Задержанный экс-мэр Стамбула предстал перед судом по одному из обвинений

Задержанный в марте экс-мэр Стамбула Экрем Имамоглу предстал перед судом по одному из дел, возбужденных против него, передает NUR.KZ со ссылкой на ABC News.

Как отмечает издание, Экрем Имамоглу предстал перед судом только по одному из многочисленных дел против него. Отмечается, что в день суда сотни сторонников собрались у тюрьмы Силиври, к западу от Стамбула, где проходило слушание.

Суд состоялся по делу, в котором утверждается, что бывший градоначальник Стамбула угрожал прокурору. Обвинение выстроено на комментариях, которые он сделал 20 января. Тогда Имамоглу критиковал главного прокурора Стамбула Акына Гурлека за уголовные дела, возбужденные против других оппозиционеров.

Обращаясь к судье, Имамоглу сказал, что он находится в суде, потому что "выиграл выборы у человека, который "думает, что владеет Стамбулом", имея в виду президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

На слушании присутствовали жена и сын Имамоглу, а также представители из Республиканской народной партии (НРП). Однако рассмотрение дела в итоге было отложено на 16 июня.

Напомним, мэр Стамбула Экрем Имамоглу и его советник по связям с прессой Мурат Онгун были задержаны в ходе спецоперации и доставлены в суд 19 марта. После этого в стране ограничили доступ к социальным сетям. Кроме того, на фоне задержания мэра в Стамбуле и Анкаре запретили все виды собраний, демонстраций и митингов.

После этого стамбульские студенты вышли на протест против задержания Имамоглу. Полиция, между тем, применила силу против митингующих. СМИ писали, что жители многих районов Стамбула устроили "кастрюльный бунт" в связи с задержанием Имамоглу.

На ситуацию отреагировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который заявил, что оппозиция пытается политизировать задержание. 23 марта, стало известно, что в ходе протестов задержаны 323 человека.

Вскоре суд в Турции вынес решение об аресте Экрема Имамоглу. После пост мэра города занял представитель оппозиционной партии Нури Аслан.

Добавим, что посольство Казахстана ранее обращалось к находящимся в Турции гражданам РК с просьбой соблюдать меры предосторожности. Ситуацию также комментировали в казахстанском МИДе.