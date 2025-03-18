Путин назвал Трампу ключевое условие "недопущения эскалации" в войне с Украиной

В состоявшемся сегодня разговоре двух лидеров Путин назвал Трампу ключевое условие недопущения эскалации конфликта в ситуации с Украиной, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Ключевым условием для того, чтобы не было эскалации конфликта, является прекращение иностранной военной помощи и предоставления развединформации Киеву. Об этом заявил президент России Владимир Путин президенту США Дональду Трампу.

Напомним, сегодня состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Беседа двух лидеров продлилась полтора часа. Представитель аппарата Белого дома отметил, что беседа Путина и Трампа "идет хорошо".

По итогам разговора Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным.

Добавим, ранее президент США Дональд Трамп рассказал, о чем планирует поговорить по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. Он еще раз подтвердил, что разговор с главой РФ состоится 18 марта, главной темой обсуждения будет война в Украине.

Предыдущий телефонный разговор Трампа и Путина состоялся в середине февраля. В Кремле подтвердили факт переговоров и сообщили, что Путин пригласил Трампа в Москву.

Также напомним, на прошлой неделе Путин заявил, что согласен на 30-дневное перемирие с Украиной, "но есть нюансы". У президента РФ возник целый ряд вопросов к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие.

Позже Трамп оценил его заявление, назвав его многообещающим, но не полным. На вопрос о его влиянии на Россию в этом конфликте Трамп заявил, что у него "есть рычаги влияния", хотя он и "не хочет их применять".

Зеленский же назвал слова Путина манипуляцией, заявив, что российский лидер "не говорит "нет" напрямую, но делает так, что все затягивается или принятие нормальных решений становится невозможным".

Добавим, 11 марта в Саудовской Аравии прошла встреча украинской и американской делегаций. В Белом доме переговоры назвали позитивными и продуктивными.

По итогам переговоров было опубликовано совместное заявление США и Украины, где сообщалось, что Украина готова принять предложение США ввести режим прекращения огня на 30 дней.

После чего президент США Дональд Трамп заявил, что американские представители уже направляются в Россию, чтобы обсудить условия прекращения огня в Украине. Также Трамп выступил с планом по прекращению войны в Украине, согласно которому за режимом тишины должно последовать перемирие.

13 марта сообщалось, что самолет со специальным посланником США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом приземлился в российском аэропорту. На следующий день российские СМИ писали, что Уиткофф улетел из Москвы. А британский телеканал сообщал, что Путин "заставил представителя Трампа ждать переговоров 8 часов".