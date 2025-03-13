Путин заявил, что согласен на 30-дневное перемирие с Украиной, "но есть нюансы"

Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия в Украине, но это должно привести к долгосрочному миру, передает NUR.KZ.

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Как сообщают "РИА Новости", на брифинге Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия в Украине, но это должно привести к долгосрочному миру.

Президент РФ сказал, что убежден, что Украина "должна настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле".

Россия выступает за перемирие с Украиной на 30 суток, но "есть нюансы", заявил Путин.

Идея перемирия с Украиной правильная, Россия ее поддерживает, сказал президент России, отметив, что "есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон". Он не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.

Отмечается, что у Путина возник целый ряд вопросов к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие.

"Первое: что мы будем делать вот с этим участком вклинения в Курскую область? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток - что это означает?

Что все, кто там находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить, после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, или украинское руководство даст им команду сложить оружие, просто сдаться в плен?

Как это будет? Непонятно", - сказал президент РФ и добавил, что так же неясно, как будут решаться другие вопросы на всей линии соприкосновения, а это почти 2000 км.

"Значит, эти 30 суток будут как использоваться - для того, чтобы в Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того, чтобы туда поставлялось оружие? Для того, чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку?

Или ничего этого не будет делаться? Тогда возникает вопрос - а как будут решаться вопросы контроля, верификации, и как нам будет гарантировано, что ничего подобного происходить не будет?", - задался вопросом Путин.

Россия будет договариваться о следующих шагах по прекращению конфликта исходя из ситуации на земле, подчеркнул президент России.

Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии прошла встреча украинской и американской делегаций.

Русская служба Би-Би-Си отмечала, что это - первая официальная встреча Киева и Вашингтона после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Также предположила, о чем могут говорить участники встречи.

Позже в Белом доме переговоры США и Украины в Саудовской Аравии назвали позитивными и продуктивными.

Кроме того, было опубликовано совместное заявление США и Украины, где сообщалось, что Украина готова принять предложение США ввести режим прекращения огня на 30 дней.

После чего президент США Дональд Трамп заявил, что американские представители уже направляются в Россию, чтобы обсудить условия прекращения огня в Украине. Также Трамп выступил с планом по прекращению войны в Украине, согласно которому за режимом тишины должно последовать перемирие.

А сегодня самолет со специальным посланником США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом на борту приземлился в российском аэропорту. Кроме того, помощник президента России Юрий Ушаков впервые озвучил позицию Кремля после внесенного предложения о 30-дневном перемирии в Украине.