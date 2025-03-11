Белый дом назвал переговоры США и Украины в Саудовской Аравии позитивными
Опубликовано:
Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии были позитивными и продуктивными. Об этом заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает NUR.KZ.
"Новости, которые мы получали с данной встречи в течение дня, и о которых был проинформирован президент, - положительные. Эта встреча была продуктивной", - заявила Ливитт.
По словам пресс-секретаря Белого дома, государственный секретарь Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц "очень скоро предоставят полный отчет о встрече", прошедшей сегодня в Саудовской Аравии.
Напомним, в январе этого года сообщалось, что Дональд Трамп поручил отставному генерал-лейтенанту Киту Келлогу завершить войну в Украине за сто дней.
Позже в Министерстве иностранных дел Саудовской Аравии официально подтвердили, что на территории страны состоятся переговоры между США и Украиной.
До этого мы также писали, что США и Киев могут вскоре провести новый раунд переговоров о завершении войны России против Украины. Это подтвердили советник Трампа Уолтц и глава офиса Зеленского Ермак.
А несколькими днями ранее Трамп, выступая перед Конгрессом, заявил, что получил от Зеленского письмо о готовности к переговорам по заключению мира с Россией.
Позже Дональд Трамп призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров, в противном случае он пригрозил России новыми санкциями и пошлинами.
Россия в ответ на это заявила, что готова обсудить временное перемирие с Украиной при условии достижения прогресса на пути к окончательному мирному соглашению.
Сегодня встреча украинской и американской делегаций началась в Джидде, в Саудовской Аравии - ранее ее анонсировал МИД королевства.
Американскую делегацию возглавляет госсекретарь Марко Рубио. Рядом с ним находится советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц.
В составе украинской делегации: глава офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Минобороны Рустем Умеров.
Русская служба Би-Би-Си отмечала, что это - первая официальная встреча Киева и Вашингтона после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Также предположила, о чем могут говорить участники встречи.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2227178-belyy-dom-nazval-peregovory-ssha-i-ukrainy-v-saudovskoy-aravii-pozitivnymi/