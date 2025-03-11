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Белый дом назвал переговоры США и Украины в Саудовской Аравии позитивными

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Американская делегация в Джидде
Американская делегация в Джидде. Фото: Anadolu/Getty Images

Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии были позитивными и продуктивными. Об этом заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает NUR.KZ.

"Новости, которые мы получали с данной встречи в течение дня, и о которых был проинформирован президент, - положительные. Эта встреча была продуктивной", - заявила Ливитт.

По словам пресс-секретаря Белого дома, государственный секретарь Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц "очень скоро предоставят полный отчет о встрече", прошедшей сегодня в Саудовской Аравии.

Напомним, в январе этого года сообщалось, что Дональд Трамп поручил отставному генерал-лейтенанту Киту Келлогу завершить войну в Украине за сто дней.

Позже в Министерстве иностранных дел Саудовской Аравии официально подтвердили, что на территории страны состоятся переговоры между США и Украиной.

До этого мы также писали, что США и Киев могут вскоре провести новый раунд переговоров о завершении войны России против Украины. Это подтвердили советник Трампа Уолтц и глава офиса Зеленского Ермак.

А несколькими днями ранее Трамп, выступая перед Конгрессом, заявил, что получил от Зеленского письмо о готовности к переговорам по заключению мира с Россией.

Позже Дональд Трамп призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров, в противном случае он пригрозил России новыми санкциями и пошлинами.

Россия в ответ на это заявила, что готова обсудить временное перемирие с Украиной при условии достижения прогресса на пути к окончательному мирному соглашению.

Сегодня встреча украинской и американской делегаций началась в Джидде, в Саудовской Аравии - ранее ее анонсировал МИД королевства.

Американскую делегацию возглавляет госсекретарь Марко Рубио. Рядом с ним находится советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

В составе украинской делегации: глава офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Минобороны Рустем Умеров.

Русская служба Би-Би-Си отмечала, что это - первая официальная встреча Киева и Вашингтона после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Также предположила, о чем могут говорить участники встречи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2227178-belyy-dom-nazval-peregovory-ssha-i-ukrainy-v-saudovskoy-aravii-pozitivnymi/