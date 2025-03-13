Трамп оценил заявление Путина о перемирии с Украиной как "многообещающее, но не полное"

Президент США Дональд Трамп заявил, что слова президента РФ Владимира Путина по поводу перемирия с Украиной не были полными, передает NUR.KZ со ссылкой на Sky News.

В ходе встречи в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Трамп прокомментировал сказанное Путиным о возможном перемирии с Украиной.

По словам Трампа, российский президент выступил с многообещающим заявлением, но его слова были не полными.

Президент США вновь повторил, что готов обсудить с Путиным предложение о прекращении огня.

"Надеюсь, Россия поступит правильно", - сказал он.

Напомним, сегодня Путин заявил, что согласен на 30-дневное перемирие с Украиной, "но есть нюансы". У президента РФ возник целый ряд вопросов к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие.

Также напомним, 11 марта в Саудовской Аравии прошла встреча украинской и американской делегаций.

Русская служба Би-Би-Си отмечала, что это - первая официальная встреча Киева и Вашингтона после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Также предположила, о чем могут говорить участники встречи.

Позже в Белом доме переговоры США и Украины в Саудовской Аравии назвали позитивными и продуктивными.

Кроме того, было опубликовано совместное заявление США и Украины, где сообщалось, что Украина готова принять предложение США ввести режим прекращения огня на 30 дней.

После чего президент США Дональд Трамп заявил, что американские представители уже направляются в Россию, чтобы обсудить условия прекращения огня в Украине. Также Трамп выступил с планом по прекращению войны в Украине, согласно которому за режимом тишины должно последовать перемирие.

А сегодня самолет со специальным посланником США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом на борту приземлился в российском аэропорту. Кроме того, помощник президента России Юрий Ушаков впервые озвучил позицию Кремля после внесенного предложения о 30-дневном перемирии в Украине.