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"Договорились работать вместе": Трамп поговорил по телефону с Путиным

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Владимир Путин и Дональд Трамп в 2019
Владимир Путин и Дональд Трамп в 2019. Фото: Brendan Smialowski / AFP via Getty Images

Президент США Дональд Трамп рассказал подробности телефонного разговора с главой Российской Федерации Владимиром Путиным, а также заявил, что позвонит лидеру Украины Владимиру Зеленскому.

Дональд Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным.

"Только что имел продолжительный и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы", - отметил Трамп.

По словам Трампа, в ходе разговора они "размышляли о великой истории наций" и о совместных действиях во Второй мировой войне. Трамп снова отметил, что тогда "Россия потеряла десятки миллионов людей".

"Мы говорили о сильных сторонах наших наций и о большой выгоде, которую мы когда-нибудь получим от совместной работы. Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной.

Президент Путин даже использовал мой очень сильный предвыборный девиз "Здравый смысл". Мы оба очень твердо в него верим. Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга. Мы также договорились, что наши команды немедленно начнут переговоры. Мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Зеленскому, чтобы сообщить ему о разговоре, что я и сделаю прямо сейчас", - заявил Трамп.

Трамп сообщил, что он попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолца и специального представителя Стива Виткоффа возглавить переговоры.

"Миллионы людей погибли в войне, которая не произошла бы, если бы я был президентом, но она произошла, поэтому она должна закончиться. Больше не должно быть потеряно ни одной жизни!

Я хочу поблагодарить президента Путина за его время и усилия в отношении этого призыва, а также за освобождение вчера Марка Фогеля, замечательного человека, которого я лично приветствовал вчера вечером в Белом доме. Я верю, что эти усилия приведут к успешному завершению, надеюсь, скоро!" - подчеркнул Трамп.

По данным РИА Новости, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил факт переговоров президентов России и США. По словам Пескова, Путин пригласил Трампа в Москву, а сам разговор длился полтора часа.

Напомним, несколько дней назад Дональд Трамп уже заявлял о том, что поговорил с Владимиром Путиным. До этого Трамп опубликовал пост в своей соцсети, в котором в очередной раз призвал Путина остановить войну, отметив, что в противном случае Россию ждут новые санкции.

Также сообщалось, что Трамп поручил завершить войну в Украине за 100 дней.

Добавим, в ходе своего обращения по итогам борьбы за президентский пост Трамп заявил, что "намерен положить конец всем войнам". Еще он не раз заявлял, что остановит войну в Украине за 24 часа.

В дальнейшем сообщалось, что вновь избранный президент США начнет заниматься урегулированием конфликта в Украине с января 2025 года.

После того как стало известно о победе Трампа, Зеленский сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с вновь избранным президентом. Лидер Украины заявил, что "люди хотят уверенности, хотят свободы, нормальной жизни".

В декабре прошлого года Дональд Трамп заявил о желании Украины заключить сделку с Россией. На его слова отреагировали и в Украине, и в России. Позднее Трамп заявил, что работает над урегулированием конфликта на Украине и "небольшой прогресс" уже достигнут.

В этом месяце избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что в настоящее время идет процесс подготовки его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

А после принесения присяги, когда Трампа спросили о его предвыборном обещании прекратить войну в Украине в первый день работы его администрации, он пошутил в ответ, сказав, что у него "есть еще полдня".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2220290-tramp-pogovoril-po-telefonu-s-putinym/