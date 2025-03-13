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Трамп озвучил свой план прекращения войны в Украине

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: instagram.com/RealDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп выступил с планом по прекращению войны в Украине, согласно которому после режима тишины должно последовать перемирие, передает NUR.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

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Президент США Дональд Трамп выступил с планом по урегулированию конфликта на Украине. Основные заявления:

  • вслед за установлением режима прекращения огня должно последовать полное перемирие, и конфликт будет остановлен;
  • Зеленский ранее не хотел мира, а теперь согласился;
  • помимо перемирия на Украине, обсуждался и территориальный вопрос.

"Поэтому мы также обсудили землю и другие вещи, которые (...) с этим связаны. Мы не просто делаем это и говорим о прекращении огня, (...) мы знаем, о каких территориях мы говорим, отступили от них или нет. Знаете, мы обсудили много деталей о том, от чего нужно отказаться, потому что мы не хотим тратить время", - сказал Трамп.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет признавать оккупированные территории российскими - это главная красная линия.

Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии прошла встреча украинской и американской делегаций.

Русская служба Би-Би-Си отмечала, что это - первая официальная встреча Киева и Вашингтона после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Также предположила, о чем могут говорить участники встречи.

Позже в Белом доме переговоры США и Украины в Саудовской Аравии назвали позитивными и продуктивными.

Кроме того, было опубликовано совместное заявление США и Украины, где сообщалось, что Украина готова принять предложение США ввести режим прекращения огня на 30 дней.

После чего президент США Дональд Трамп заявил, что американские представители уже направляются в Россию, чтобы обсудить условия прекращения огня в Украине.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2227535-tramp-ozvuchil-svoy-plan-prekrashcheniya-voyny-v-ukraine/