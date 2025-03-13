Самолет спецпосланника Трампа сел в Москве

Самолет со специальным посланником США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом на борту приземлился в российском аэропорту, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает издание, самолет спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа приземлился в Москве - во Внуково-2.

Ранее издание сообщало, что вылетевший утром из Катара самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, пересек границу России на фоне сообщений о предстоящем визите американского чиновника в Москву.

Приезд представителей США прокомментировал сегодня и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Действительно, переговорщики летят и, действительно, контакты запланированы", - сообщил он журналистам.

Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии прошла встреча украинской и американской делегаций.

Русская служба Би-Би-Си отмечала, что это - первая официальная встреча Киева и Вашингтона после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Также предположила, о чем могут говорить участники встречи.

Позже в Белом доме переговоры США и Украины в Саудовской Аравии назвали позитивными и продуктивными.

Кроме того, было опубликовано совместное заявление США и Украины, где сообщалось, что Украина готова принять предложение США ввести режим прекращения огня на 30 дней.

После чего президент США Дональд Трамп заявил, что американские представители уже направляются в Россию, чтобы обсудить условия прекращения огня в Украине.

Также Трамп сегодня выступил с планом по прекращению войны в Украине, согласно которому за режимом тишины должно последовать перемирие.