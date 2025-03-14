Спецпредставитель Трампа улетел из Москвы, пишут СМИ. В Белом доме это отрицают

Российские СМИ пишут, что спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф уже улетел из Москвы. Однако в Белом доме заявляют, что он еще в РФ.

О том, что Уиткофф покинул Москву, в частности, пишет РБК, ссылаясь на данные сервиса Flightradar.

Как пишет издание, самолет Gulfstream G650ER, который связывают с Уиткоффом, ранее вылетел из московского аэропорта Внуково. Он приземлился в том же аэропорту 13 марта.

"Известия" в ночь на 14 марта также показали кадры, на которых по их сведениям, кортеж спецпосланника заезжал в аэропорт Внуково. Издание сообщало, что Уиткофф побывал в здании американского посольства, провел там около часа и произнес благодарственную речь на английском языке.

Однако помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил в эфире телеканала Fox News, что Уиткофф находится в Москве и передает в Вашингтон информацию о ходе переговоров. Его слова приводит ТАСС.

"Он находится там и передает информацию, чтобы мы могли оценить ее, а президент Трамп — принять решение о дальнейших шагах", — сказал он.

Официальных сообщений о встрече Уиткоффа с Путиным не было.

Напомним, самолет Уиткоффа приземлился в Москве вчера в первой половине дня. Пресс-секретарь Путина Песков подтверждал, что у российской администрации "запланированы контакты" с переговорщиками Трампа.

Добавим, 11 марта в Саудовской Аравии прошла встреча украинской и американской делегаций. В Белом доме переговоры назвали позитивными и продуктивными.

По итогам переговоров было опубликовано совместное заявление США и Украины, где сообщалось, что Украина готова принять предложение США ввести режим прекращения огня на 30 дней.

После чего президент США Дональд Трамп заявил, что американские представители уже направляются в Россию, чтобы обсудить условия прекращения огня в Украине. Также Трамп выступил с планом по прекращению войны в Украине, согласно которому за режимом тишины должно последовать перемирие.

Вчера Путин заявил, что согласен на 30-дневное перемирие с Украиной, "но есть нюансы". У президента РФ возник целый ряд вопросов к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие.

Позже Трамп оценил его заявление, назвав его многообещающим, но не полным. На вопрос о его влиянии на Россию в этом конфликте Трамп заявил, что у него "есть рычаги влияния", хотя он и "не хочет их применять".

Зеленский же назвал слова Путина манипуляцией, заявив, что российский лидер "не говорит "нет" напрямую, но делает так, что все затягивается или принятие нормальных решений становится невозможным".

"Путин украл годы мира и продолжает эту войну изо дня в день. Сейчас нужно на него давить. Надо вводить санкции, которые помогут", – заявлял глава Украины.