Полтора часа длился телефонный разговор Путина и Трампа

Телефонный разговор двух лидеров - президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа завершен - он продлился полтора часа.

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ТАСС сообщает, что пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что разговор Путина и Трампа завершен.

Как сообщили представителю NBC News в Белом доме, разговор двух лидеров продлился полтора часа.

Ранее представитель аппарата Белого дома отметил, что беседа Путина и Трампа "идет хорошо".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп рассказал, о чем планирует поговорить по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. Он еще раз подтвердил, что разговор с главой РФ состоится 18 марта, главной темой обсуждения будет война в Украине.

Предыдущий телефонный разговор Трампа и Путина состоялся в середине февраля. В Кремле подтвердили факт переговоров и сообщили, что Путин пригласил Трампа в Москву.

После разговора с главой РФ Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Зеленского, в разговоре Трамп поделился подробностями своей беседы с Путиным.

А на прошлой неделе Трамп опубликовал пост, заявив об "очень хороших и продуктивных переговорах" с российским президентом.

"Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится", - написал Трамп.

Белом дому пришлось разъяснить, что Трамп не имел в виду личные переговоры с Путиным, а имел в виду встречу главы РФ и представителя президента США Уиткоффа.

16 марта Дональд Трамп анонсировал еще один телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы будем говорить о земле, мы будем говорить об электростанциях - это, знаете ли, большой вопрос", - заявил глава США, добавив, что речь пойдет и о "разделе определенных активов".