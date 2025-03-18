Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Полтора часа длился телефонный разговор Путина и Трампа

Опубликовано:

Владимир Путин и Дональд Трамп в 2019
Владимир Путин и Дональд Трамп в 2019. Фото: Mikhail Svetlov / Getty Images

Телефонный разговор двух лидеров - президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа завершен - он продлился полтора часа.

Свежая публикация по теме:
Путин назвал Трампу ключевое условие "недопущения эскалации" в войне с Украиной

ТАСС сообщает, что пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что разговор Путина и Трампа завершен.

Как сообщили представителю NBC News в Белом доме, разговор двух лидеров продлился полтора часа.

Ранее представитель аппарата Белого дома отметил, что беседа Путина и Трампа "идет хорошо".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп рассказал, о чем планирует поговорить по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. Он еще раз подтвердил, что разговор с главой РФ состоится 18 марта, главной темой обсуждения будет война в Украине.

Предыдущий телефонный разговор Трампа и Путина состоялся в середине февраля. В Кремле подтвердили факт переговоров и сообщили, что Путин пригласил Трампа в Москву.

После разговора с главой РФ Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Зеленского, в разговоре Трамп поделился подробностями своей беседы с Путиным.

А на прошлой неделе Трамп опубликовал пост, заявив об "очень хороших и продуктивных переговорах" с российским президентом.

"Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится", - написал Трамп.

Белом дому пришлось разъяснить, что Трамп не имел в виду личные переговоры с Путиным, а имел в виду встречу главы РФ и представителя президента США Уиткоффа.

16 марта Дональд Трамп анонсировал еще один телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы будем говорить о земле, мы будем говорить об электростанциях - это, знаете ли, большой вопрос", - заявил глава США, добавив, что речь пойдет и о "разделе определенных активов".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ситуация в Украине
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2229161-poltora-chasa-dlilsya-telefonnyy-razgovor-putina-i-trampa/