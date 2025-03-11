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Украина готова принять предложение США ввести режим прекращения огня на 30 дней

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Встреча делегаций США и Украины в Джидде
Встреча делегаций США и Украины в Джидде. Фото: president.gov.ua

Украина готова принять предложение США ввести режим прекращения огня на 30 дней, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление на сайте президента Украины по итогам переговоров с США в Саудовской Аравии.

Сообщается, что в ходе переговоров Соединенные Штаты и Украина предприняли важные шаги на пути к восстановлению прочного мира на Украине.

Украинская делегация вновь выразила глубокую благодарность украинского народа президенту Трампу, Конгрессу США и народу Соединенных Штатов за возможность достижения значимого прогресса на пути к миру.

"Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном временном 30-дневном прекращении огня, которое может быть продлено по взаимному согласию сторон и которое подлежит принятию и одновременному выполнению Российской Федерацией. Соединенные Штаты сообщат России, что российская взаимность является ключом к достижению мира.

Соединенные Штаты немедленно снимут приостановку обмена разведывательными данными и возобновят оказание помощи Украине в сфере безопасности", - отмечается в совместном заявлении.

Делегации также обсудили важность усилий по оказанию гуманитарной помощи в рамках мирного процесса, особенно в период вышеупомянутого прекращения огня, включая обмен военнопленными, освобождение гражданских задержанных лиц и возвращение насильственно перемещенных украинских детей.

тмечается также, что обе делегации согласились назвать свои переговорные группы и немедленно начать переговоры о прочном мире, который обеспечит долгосрочную безопасность Украины. Соединенные Штаты обязались обсудить эти конкретные предложения с представителями России. Украинская делегация подтвердила, что европейские партнеры должны быть вовлечены в мирный процесс.

Также президенты двух стран договорились как можно скорее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке важнейших минеральных ресурсов Украины с целью расширения экономики страны, компенсации расходов на американскую помощь и гарантирования долгосрочного процветания и безопасности Украины.

Напомним, в январе этого года сообщалось, что Дональд Трамп поручил отставному генерал-лейтенанту Киту Келлогу завершить войну в Украине за сто дней.

Позже в Министерстве иностранных дел Саудовской Аравии официально подтвердили, что на территории страны состоятся переговоры между США и Украиной.

До этого мы также писали, что США и Киев могут вскоре провести новый раунд переговоров о завершении войны России против Украины. Это подтвердили советник Трампа Уолтц и глава офиса Зеленского Ермак.

А несколькими днями ранее Трамп, выступая перед Конгрессом, заявил, что получил от Зеленского письмо о готовности к переговорам по заключению мира с Россией.

Позже Дональд Трамп призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров, в противном случае он пригрозил России новыми санкциями и пошлинами.

Россия в ответ на это заявила, что готова обсудить временное перемирие с Украиной при условии достижения прогресса на пути к окончательному мирному соглашению.

Сегодня встреча украинской и американской делегаций началась в Джидде, в Саудовской Аравии - ранее ее анонсировал МИД королевства.

Американскую делегацию возглавляет госсекретарь Марко Рубио. Рядом с ним находится советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

В составе украинской делегации: глава офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Минобороны Рустем Умеров.

Русская служба Би-Би-Си отмечала, что это - первая официальная встреча Киева и Вашингтона после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Также предположила, о чем могут говорить участники встречи.

Сегодня в Белом доме переговоры США и Украины в Саудовской Аравии назвали позитивными и продуктивными.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2227182-ukraina-prinyala-predlozhenie-ssha-vvesti-rezhim-prekrashcheniya-ognya-na-30-dney/