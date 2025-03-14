"Нужно на него давить": Зеленский высказался о заявлении Путина по перемирию

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале отреагировал на выступление главы РФ Владимира Путина о возможно перемирии между странами, передает NUR.KZ.

Зеленский заявил, что российский президент боится прямо сказать Трампу, что хочет продолжить войну.

"Сейчас мы все услышали из России предсказуемые, очень манипулятивные слова Путина в ответ на идею тишины на фронте – он фактически готовит отказ на данный момент. Они там, в Москве, обставляют идею тишины такими предпосылками, чтобы вообще ничего не получилось или чтобы не получалось как можно дольше.

Путин часто так делает – не говорит "нет" напрямую, но делает так, что практически все затягивает и делает невозможным принятие нормальны решений. Мы считаем, что все это сейчас – очередные российские манипуляции", - написал Зеленский.

Он отметил, что Украина приняла предложение США о перемирии в небе, на море и на земле. США в свою очередь заявили о готовности организовать контроль и верификацию договоренностей, что Зеленский считает вполне возможным для ЧША и Европы. За время перемирия Украина планирует подготовить ответы на все вопросы о долгосрочной безопасности и реальном, надежном мире и положить на стол план завершения войны.

"Украина готова работать максимально быстро, максимально конструктивно. Мы говорили об этом американским представителям, об этом знают и наши европейские партнеры, все наши партнеры в мире.

Мы не ставим условий, которые что-то усложняют. Это Россия делает. Как мы всегда и говорили, единственный, кто будет все затягивать, единственный, кто будет неконструктивен – это Россия. Им нужна война.

Путин украл годы мира и продолжает эту войну – изо дня в день. Сейчас нужно на него давить. Надо вводить санкции, которые помогут", - считает Зеленский.

В завершение он добавил, что готов и дальше работать с американскими, европейскими и любыми партнерами, "со всеми в мире, кто хочет мир и заставить Россию завершить войну".