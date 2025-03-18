Трамп раскрыл детали будущего разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social рассказал, о чем планирует поговорить по телефону с российским президентом Владимиром Путиным, передает NUR.KZ.

Свежая публикация по теме: "Усилить давление на Россию" планируют ЕС и Великобритания

Трамп еще раз подтвердил, что разговор с главой РФ состоится 18 марта, главной темой обсуждения будет война в Украине.

"Многие элементы окончательного соглашения (о перемирии - прим. ред.) были согласованы, но многое еще предстоит сделать. Тысячи молодых солдат и других погибают. Каждую неделю погибает около 2,5 тыс. солдат с обеих сторон, и это должно прекратиться сейчас.

Я с нетерпением жду телефонного разговора с президентом Путиным", - заключил Трамп.

Как пишет РБК, ранее на брифинге американский лидер выразил уверенность, что Россия хочет мира.

"Они согласятся", — ответил Трамп (в оригинале: They would) на вопрос репортера, который спросил, даст ли Москва свое согласие вслед за Киевом.

Он отметил, что уже проводил телефонные разговоры с Москвой прежде, но теперь "мы подходим к критической стадии" и "хотим найти решение во всей этой ситуации с Россией и Украиной".

Республиканец также выразил уверенность, что Киев хочет достичь мира.

Напомним, предыдущий телефонный разговор Трампа и Путина состоялся в середине февраля. В Кремле подтвердили факт переговоров и сообщили, что Путин пригласил Трампа в Москву.

После разговора с главой РФ Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Зеленского, в разговоре Трамп поделился подробностями своей беседы с Путиным.

А на прошлой неделе Трамп опубликовал пост, заявив об "очень хороших и продуктивных переговорах" с российским президентом.

"Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится", - написал Трамп.

Белом дому пришлось разъяснить, что Трамп не имел в виду личные переговоры с Путиным, а имел в виду встречу главы РФ и представителя президента США Уиткоффа.

А вчера Дональд Трамп анонсировал еще один телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы будем говорить о земле, мы будем говорить об электростанциях — это, знаете ли, большой вопрос", - заявил глава США, добавив, что речь пойдет и о "разделе определенных активов".