Путин поддержал идею Трампа о 30-дневном перемирии с Украиной
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Президент РФ Владимир Путин поддержал идею Дональда Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным.
Как сообщает РБК по информации Кремля, в состоявшемся сегодня телефонном разговоре Владимир Путин и Дональд Трамп продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. Лидеры выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений.
По итогам разговора Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным. Кроме того, Россия в качестве жеста доброй воли передаст Киеву 23 тяжело раненых украинских военнослужащих.
Также президент Владимир Путин сообщил американскому коллеге Дональду Трампу, что в среду, 19 марта, Россия и Украина проведут обмен пленными по формуле "175 на 175".
Последний раз Москва и Киев обменивались военнопленными 5 февраля. В Россию тогда вернулись 150 военнослужащих, столько же украинских пленных были переданы Киеву.
Напомним, сегодня состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Беседа двух лидеров продлилась полтора часа. Представитель аппарата Белого дома отметил, что беседа Путина и Трампа "идет хорошо".
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп рассказал, о чем планирует поговорить по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. Он еще раз подтвердил, что разговор с главой РФ состоится 18 марта, главной темой обсуждения будет война в Украине.
Также Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, в чем заключаются "этапы А и Б" по прекращению конфликта в Украине.
Ранее на прошлой неделе Путин заявил, что согласен на 30-дневное перемирие с Украиной, "но есть нюансы". У президента РФ возник целый ряд вопросов к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие.
Позже Трамп оценил его заявление, назвав его многообещающим, но не полным. На вопрос о его влиянии на Россию в этом конфликте Трамп заявил, что у него "есть рычаги влияния", хотя он и "не хочет их применять".
Зеленский же назвал слова Путина манипуляцией, заявив, что российский лидер "не говорит "нет" напрямую, но делает так, что все затягивается или принятие нормальных решений становится невозможным".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2229167-putin-podderzhal-ideyu-trampa-o-30-dnevnom-peremirii-s-ukrainoy/