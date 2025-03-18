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Путин и Трамп более часа беседуют по телефону - разговор "идет хорошо"

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Владимир Путин и Дональд Трамп в 2019
Владимир Путин и Дональд Трамп в 2019. Фото: Mikhail Klimentyev / Sputnik / AFP via Getty Images

Стало известно, что президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин уже более часа ведут телефонный разговор - беседа "идет хорошо".

По информации официального представителя аппарата Белого дома Дэна Скавино в соцсети Х, разговор двух лидеров начался с 19:00 по времени Астаны, соответственно, Путин и Трамп беседуют уже больше часа.

Отмечается, что разговор "идет хорошо".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп рассказал, о чем планирует поговорить по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. Он еще раз подтвердил, что разговор с главой РФ состоится 18 марта, главной темой обсуждения будет война в Украине.

Предыдущий телефонный разговор Трампа и Путина состоялся в середине февраля. В Кремле подтвердили факт переговоров и сообщили, что Путин пригласил Трампа в Москву.

После разговора с главой РФ Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Зеленского, в разговоре Трамп поделился подробностями своей беседы с Путиным.

А на прошлой неделе Трамп опубликовал пост, заявив об "очень хороших и продуктивных переговорах" с российским президентом.

"Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится", - написал Трамп.

Белом дому пришлось разъяснить, что Трамп не имел в виду личные переговоры с Путиным, а имел в виду встречу главы РФ и представителя президента США Уиткоффа.

16 марта Дональд Трамп анонсировал еще один телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы будем говорить о земле, мы будем говорить об электростанциях - это, знаете ли, большой вопрос", - заявил глава США, добавив, что речь пойдет и о "разделе определенных активов".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2229138-putin-i-tramp-bolee-chasa-beseduyut-po-telefonu-razgovor-idet-horosho/