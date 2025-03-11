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Переговоры США и Украины начались в Саудовской Аравии

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Қазақ тілінде оқу
Переговоры делегаций США и Украины
Переговоры. Кадр из видео: МИД Украины

Встреча украинской и американской делегаций началась сегодня в Джидде, в Саудовской Аравии - об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передает NUR.KZ.

Информация о начале переговоров появилась в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Американскую делегацию возглавляет госсекретарь Марко Рубио. Рядом с ним находится советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

В составе украинской делегации: глава офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Минобороны Рустем Умеров.

По информации CNN, встреча проходит в отеле Ritz-Carlton.

Сообщается, что официальные лица отказались отвечать на вопросы репортеров о прекращении военной помощи со стороны США и украинском предложении о частичном прекращении огня.

Ранее переговоры двух делегаций анонсировало министерство иностранных дел Саудовской Аравии.

Русская служба Би-Би-Си отмечала, что это - первая официальная встреча Киева и Вашингтона после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Также предположила, о чем могут говорить участники встречи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2227076-peregovory-ssha-i-ukrainy-nachalis-v-saudovskoy-aravii/