Переговоры США и Украины начались в Саудовской Аравии

Встреча украинской и американской делегаций началась сегодня в Джидде, в Саудовской Аравии - об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передает NUR.KZ.

Информация о начале переговоров появилась в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Американскую делегацию возглавляет госсекретарь Марко Рубио. Рядом с ним находится советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

В составе украинской делегации: глава офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Минобороны Рустем Умеров.

По информации CNN, встреча проходит в отеле Ritz-Carlton.

Сообщается, что официальные лица отказались отвечать на вопросы репортеров о прекращении военной помощи со стороны США и украинском предложении о частичном прекращении огня.

Ранее переговоры двух делегаций анонсировало министерство иностранных дел Саудовской Аравии.

Русская служба Би-Би-Си отмечала, что это - первая официальная встреча Киева и Вашингтона после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Также предположила, о чем могут говорить участники встречи.