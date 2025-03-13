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Трамп заявил об отправке в Россию посланников для обсуждения мира

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Getty Images/JIM WATSON/AFP

Американские представители уже направляются в Россию, чтобы обсудить условия прекращения огня в Украине, заявил президент США Дональд Трамп, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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"Прямо сейчас, пока мы говорим, наши люди направляются в Россию, и, надеюсь, мы сможем добиться прекращения огня от России", — сказал Трамп.

По его словам, он надеется, что не будет необходимости оказывать давление на Путина, чтобы тот принял соглашение о прекращении огня с Украиной.

"И если мы это сделаем, я думаю, это будет 80% пути к прекращению этой ужасной кровавой бойни", - добавил Трамп.

Как пишет РБК, на этом же брифинге Трамп уточнил, что он уже получил некие позитивные сигналы.

"Я получил некоторые позитивные послания. Однако позитивное послание ничего не означает", — заявил президент, не конкретизируя, о чем идет речь.

При этом, издание отмечает, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва ожидает от США подробностей переговоров с Украиной, прежде чем принимать какое-либо решение. Он подчеркнул, что Кремль внимательно изучает заявления по итогам встречи в Саудовской Аравии.

"Также у нас запланированы в эти дни контакты с американцами, в ходе которых мы рассчитываем уже на полноту информации", — добавил пресс-секретарь президента.

Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии прошла встреча украинской и американской делегаций.

Русская служба Би-Би-Си отмечала, что это - первая официальная встреча Киева и Вашингтона после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Также предположила, о чем могут говорить участники встречи.

Позже в Белом доме переговоры США и Украины в Саудовской Аравии назвали позитивными и продуктивными.

Кроме того, было опубликовано совместное заявление США и Украины, где сообщалось, что Украина готова принять предложение США ввести режим прекращения огня на 30 дней.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2227518-tramp-zayavil-ob-otpravke-v-rossiyu-poslannikov-dlya-obsuzhdeniya-mira/