Sky News: Путин заставил спецпредставителя Трампа ждать встречи 8 часов

Британский телеканал Sky News сообщает, что спецпредставителю США Стиву Уиткоффу пришлось 8 часов ждать встречи с главой РФ Путиным, передает NUR.KZ со ссылкой на телеканал.

Как пишет телеканал, бывший магнат Стив Уиткофф, которого называют главным переговорщиком Трампа, пробыл в Москве около 12 часов. В столицу России он прилетел, чтобы переговорить с Путиным о 30-дневном перемирии с Украиной.

"Однако, прибыв туда примерно в обед четверга, он провел без дела не менее восьми часов, прежде чем его вызвали в Кремль. Господин Путин, по-видимому, был слишком занят встречей с другим человеком — президентом Беларуси Александром Лукашенко — для поспешно организованного государственного визита, о котором было объявлено накануне", – говорится в материале.

Корреспондент телеканала отмечает, что не может утверждать, что время визита Лукашенко было выбрано намеренно, но это "определенно не было похоже на совпадение".

"Это было похоже на классическую путинскую игру с целью демонстрации своей силы. Кремлевский лидер не любит, когда его загоняют в угол и указывают, что делать, особенно на его собственной территории", – говорится в материале.

При этом телеканалу неизвестно, сколько продлилась встреча Уиткоффа и Путина и что именно на ней обсуждалось.

Кроме того, как пишет издание, вероятнее всего, Уиткофф покинул Москву "не с согласием Путина, а со списком требований".

Напомним, 13 марта сообщалось, что самолет со специальным посланником США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом приземлился в российском аэропорту. Сегодня российские СМИ писали, что Уиткофф уже улетел из Москвы.

Позже Трамп опубликовал пост, заявив об "очень хороших и продуктивных переговорах" с российским президентом.

"Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится", - написал Трамп.

Белом дому пришлось разъяснить, что Трамп не имел в виду личные переговоры с Путиным, а имел ввиду встречу главы РФ и представителя президента США Уиткоффа.