Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Sky News: Путин заставил спецпредставителя Трампа ждать встречи 8 часов

Опубликовано:

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф. Фото: NurPhoto/Getty Images

Британский телеканал Sky News сообщает, что спецпредставителю США Стиву Уиткоффу пришлось 8 часов ждать встречи с главой РФ Путиным, передает NUR.KZ со ссылкой на телеканал.

Как пишет телеканал, бывший магнат Стив Уиткофф, которого называют главным переговорщиком Трампа, пробыл в Москве около 12 часов. В столицу России он прилетел, чтобы переговорить с Путиным о 30-дневном перемирии с Украиной.

"Однако, прибыв туда примерно в обед четверга, он провел без дела не менее восьми часов, прежде чем его вызвали в Кремль. Господин Путин, по-видимому, был слишком занят встречей с другим человеком — президентом Беларуси Александром Лукашенко — для поспешно организованного государственного визита, о котором было объявлено накануне", – говорится в материале.

Корреспондент телеканала отмечает, что не может утверждать, что время визита Лукашенко было выбрано намеренно, но это "определенно не было похоже на совпадение".

"Это было похоже на классическую путинскую игру с целью демонстрации своей силы. Кремлевский лидер не любит, когда его загоняют в угол и указывают, что делать, особенно на его собственной территории", – говорится в материале.

При этом телеканалу неизвестно, сколько продлилась встреча Уиткоффа и Путина и что именно на ней обсуждалось.

Кроме того, как пишет издание, вероятнее всего, Уиткофф покинул Москву "не с согласием Путина, а со списком требований".

Напомним, 13 марта сообщалось, что самолет со специальным посланником США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом приземлился в российском аэропорту. Сегодня российские СМИ писали, что Уиткофф уже улетел из Москвы.

Позже Трамп опубликовал пост, заявив об "очень хороших и продуктивных переговорах" с российским президентом.

"Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится", - написал Трамп.

Белом дому пришлось разъяснить, что Трамп не имел в виду личные переговоры с Путиным, а имел ввиду встречу главы РФ и представителя президента США Уиткоффа.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ситуация в Украине
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2228252-sky-news-putin-zastavil-specpredstavitelya-trampa-zhdat-vstrechi-8-chasov/