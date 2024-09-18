Предполагаемая мать троих детей Дурова назвала Telegram "совместно нажитым имуществом"

Ирина Болгар опубликовала новый пост в соцсети. Она пишет, что активы Дурова, в том числе Telegram, якобы являются совместно нажитым имуществом, на которое возможно претендовать в суде, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте Ирины Болгар.

"За 10 лет отношений в незарегистрированном семейном союзе с Павлом Дуровым, в котором у нас родились трое детей, все значительные семейные активы были зарегистрированы на его имя", - пишет Болгар.

Она утверждает, что хотя имела к ним доступ по договоренностям, эти договоренности, как оказалось, могли быть нарушены в любой момент.

"Мне давали обещания, что у нас с детьми всегда будет доступ к семейным ресурсам, несмотря на то, что наш брак официально не зарегистрирован. А совместно приобретенное имущество, включая мессенджер Telegram, зарегистрировано исключительно на его имя", - заявила Болгар.

Болгар пишет, что у нее были нотариально заверенные бессрочные договоры, предоставляющие доступ к банковским счетам и дающие ей право арендовать любую недвижимость с обязательством Дурова покрывать арендную плату без каких-либо ограничений по времени и без ограничений по сумме арендной платы.

"Все наши устные и письменные договоренности были им нарушены, а его обещания остались невыполненными", - утверждает она.

Далее Ирина Болгар проводит беглый обзор законодательства разных стран в отношении незарегистрированных браков.

"С юридической точки зрения в некоторых странах незарегистрированные отношения рассматриваются как официальные браки в отношении прав собственности. В других странах существует возможность признания фактического брака официальным. В третьих можно претендовать на долю совместно нажитого имущества в соответствии с гражданским законодательством.

"Представляется, что это социальный вопрос, требующий законодательного внимания, поскольку в быстро меняющемся современном мире, где институт брака становится все менее актуальным, возрастает потребность в обеспечении правовой защиты участников де-факто семейных отношений. И хотя в одних странах эту проблему уже решили, в других людям приходится отстаивать свои права в суде", - резюмирует свою публикацию Болгар.

Отметим, что мнения в комментариях по сделанному Болгар заявлению разделились. Отдельные пользователи поддерживают Болгар в ее стремлении обязать Дурова финансово обеспечивать ее и детей, другие пишут, что сама Болгар никакого отношения к созданию Telegram не имела, и не может на него претендовать.

Напомним, в конце июля Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей Павла Дурова, опубликовала в своем Instagram пост со своей версией истории романа с основателем Telegram.

Позже стало известно, что она обвинила Дурова в "применении физического насилия" к ее ребенку и подала иск в Швейцарии. Также Болгар рассказала в соцсетях, что его якобы лишили родительских прав в Швейцарии.

Арест Дурова во Франции

Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа. По предъявленным Дурову обвинениям ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержание основателя Telegram комментировали миллиардер Илон Маск, а также американский журналист Такер Карлсон, который назвал подобные действия властей "живым предупреждением всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду".

Со стороны Казахстана на ситуацию отреагировал глава Минцифры Жаслан Мадиев, который незадолго до этого несколько раз виделся с Дуровым. Он выразил поддержку основателю мессенджера и команде Telegram.

С заявлением выступила и команда мессенджера. В компании заявили, что их генеральному директору нечего скрывать.

26 августа прокуратура Парижа заявила, что дело в отношении Дурова было открыто 8 июля, ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

Позже стало известно, что предпринимателя отпустили под крупный залог, но запретили покидать Францию.

Французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд считает, что судебный надзор за основателем Telegram может длиться несколько лет, то есть все время расследования, которое во Франции зачастую занимает 3-4 года. Тем не менее, по его словам, Дуров может обратиться с просьбой об ослаблении надзора.

Мы также писали, что команда Telegram извинилась перед Южной Кореей за ситуацию с дипфейками. Группа реагирования на чрезвычайные ситуации Корейской комиссии по стандартам связи сообщила, что все цифровые видеоролики, на которые указал комитет, были удалены с платформы.

А 6 сентября Дуров впервые вышел на связь после задержания в аэропорту во Франции - он опубликовал пост на своем канале. Бизнесмен поблагодарил всех за поддержку и любовь и рассказал о своем видении сложившейся ситуации.

Кроме того, добавим, что после освобождения Дурова из-под ареста стало известно, что Telegram обновил политику модерации - в мессенджере появилась возможность сообщать модераторам о "незаконном контенте" в чатах и частных группах.

Позже французское СМИ заявило, что компания Telegram после ареста Павла Дурова начала отвечать на юридические запросы властей Франции, предоставив полиции материалы по запросам в рамках нескольких уголовных дел.