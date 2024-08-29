Несколько лет может продлиться судебный надзор за Дуровым во Франции, заявил адвокат

Надзор за Павлом Дуровым во Франции может продлиться все время расследования - несколько лет, заявил адвокат. Однако бизнесмен может обратиться с просьбой об ослаблении надзора.

Французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд заявил РИА Новости, что судебный надзор за основателем Telegram во Франции может длиться все время расследования.

По его словам, расследование уголовных дел во Франции часто занимает три или четыре года.

"Судебный надзор за ним может продолжаться до окончания расследования, проводимого следственным судьей. Как правило, во Франции уголовные расследования длятся три или четыре года, максимального срока не существует, судья регулярно будет вызывать его на допрос", - прокомментировал ситуацию юрист.

Тем не менее, по его словам, Дуров может обратиться с просьбой об ослаблении надзора.

Еще, как отметил адвокат, судебный надзор во Франции не предполагает ограничений в использовании интернета и телефона, Дуров может продолжать работу.

Арест Павла Дурова во Франции

Павел Дуров был арестован в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа. Сообщается, что ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержание основателя мессенджера Telegram ранее прокомментировал миллиардер Илон Маск, а также американский журналист Такер Карлсон, который назвал подобные действия властей "живым предупреждением всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду".

На ситуацию также отреагировал глава Минцфиры Казахстана Жаслан Мадиев. Он выразил поддержку основателю мессенджера и команде Telegram.

С заявлением выступила и команда мессенджера. В компании заявили, что их генеральному директору нечего скрывать.

Позже о задержании бизнесмена высказался президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что решение об аресте основателя Telegram Павла Дурова не является политическим.

В понедельник, 26 августа, прокуратура Парижа сделала заявление - дело против Дурова было открыто 8 июля, ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

Также МИД ОАЭ опубликовал заявление по поводу ареста основателя Telegram Павла Дурова, являющегося гражданином страны. Ведомство направило запрос правительству Франции на срочное предоставление Дурову всех консульских услуг.

Вчера предпринимателю предъявили обвинения. Его отпустили под залог, но запретили покидать Францию.