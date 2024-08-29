Предполагаемая мать детей Павла Дурова заявила, что его лишили родительских прав в Швейцарии

Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей Павла Дурова, рассказала в соцсетях, что его якобы лишили родительских прав в Швейцарии. Перед этим, по ее словам, он выдвинул ей ультиматум, пишет NUR.KZ.

Как утверждает Ирина Болгар в Instagram, в конце 2022 года Дуров объявил ей ультиматум с целью принудить к переезду в ОАЭ. На тот момент их личные отношения, по словам женщины, были почти прекращены.

"Дуров заблокировал доступ ко всем картам, которыми я пользовалась на протяжении многих лет на основании нотариально заверенных бессрочных разрешений, дающих мне право тратить до 150 000 евро ежемесячно. Также он прекратил оплачивать счета, которые обычно оплачивались им напрямую с его банковских счетов, - за образование, путешествия, медицинские расходы и прочие.

Когда я заявила, что я буду защищать свои права и права детей в легальном поле, он отказался подписывать согласие на продление детьми наших европейских иммиграционных документов и оформление новых. Очевидно, чтобы не дать нам возможности остаться в Европе", - пишет Болгар.

Позже, как рассказывает женщина, он заблокировал возможность личного контакта и его примеру последовала его семья.

"Таким образом, он не оставил мне выбора, кроме как обратиться в Трибунал по защите детей и взрослых в Женеве, чтобы в первую очередь получить возможность самостоятельно срочно продлить административные документы детей.

Трибунал по защите детей и взрослых инициировал расследование, проведенное органами опеки Женевы, по результатам которого принял решение о лишении Дурова родительских прав в отношении наших троих детей", - гласит пост.

Как утверждает Болгар, органы опеки многократно пытались связаться с Дуровым по всем контактам, которые она предоставила, но он не отвечал.

Напомним, что Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей Павла Дурова, опубликовала в своем Instagram новый пост со своей версией истории романа с основателем Telegram.

Позже стало известно, что она обвинила Дурова в "применении физического насилия" к ее ребенку и подала иск в Швейцарии.

Арест Павла Дурова во Франции

Павел Дуров был арестован в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа. Сообщается, что ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержание основателя мессенджера Telegram ранее прокомментировал миллиардер Илон Маск, а также американский журналист Такер Карлсон, который назвал подобные действия властей "живым предупреждением всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду".

На ситуацию также отреагировал глава Минцфиры Казахстана Жаслан Мадиев. Он выразил поддержку основателю мессенджера и команде Telegram.

С заявлением выступила и команда мессенджера. В компании заявили, что их генеральному директору нечего скрывать.

Позже о задержании бизнесмена высказался президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что решение об аресте основателя Telegram Павла Дурова не является политическим.

В понедельник, 26 августа, прокуратура Парижа сделала заявление - дело против Дурова было открыто 8 июля, ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

Также МИД ОАЭ опубликовал заявление по поводу ареста основателя Telegram Павла Дурова, являющегося гражданином страны. Ведомство направило запрос правительству Франции на срочное предоставление Дурову всех консульских услуг.

Вчера предпринимателю предъявили обвинения. Его отпустили под залог, но запретили покидать Францию.