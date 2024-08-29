Основателю Telegram Павлу Дурову предъявлены обвинения. Его отпустили под залог, но запретили покидать Францию

Французский судья в среду начал официальное расследование в отношении основателя Telegram Павла Дурова по делу об организованной преступности, но он может избежать предварительного заключения, внеся залог в размере 5 млн евро.

Дуров дважды в неделю должен отмечаться в полиции, ему запрещено покидать территорию Франции, передает решение суда Reuters.

Поздно вечером в среду Дуров вышел из здания суда без конвоя и уехал на частном автомобиле.

Как поясняет агентство, по французским законам следствие не означает, что Дурова считают виновным или что он предстанет перед судом. Такое решение лишь указывает на то, что судьи видят в деле достаточно оснований для продолжения расследования. При этом оно может длиться годами до того, как будет передано в суд, а может быть закрыто, объяcняет Reuters.

Судья принял решение о продолжении расследовании и залоге через четыре дня после того, как Дуров был арестован в аэропорту Парижа. Вечером среды истек максимально возможный срок ареста, 96 часов.

В чем обвиняют Дурова

Дурову предъявлены обвинения по всем 12 преступлениям, указанным во вступительном обвинении, говорится в сообщении прокуратуры Франции в X.

Среди них — соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций (максимальное наказание за это — тюремное заключение на срок до 10 лет и штраф в размере 500 тыс. евро), отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег.

Претензии к отсутствию модерации потенциально криминального контента в Telegram и отказу от сотрудничества со спецслужбами ранее возникали у правоохранителей многих стран, в том числе российских, но только во Франции в этом обвинили самого Дурова.

В России же, где у мессенджера особая роль, ситуация парадоксальная: освободить Дурова как жертву «двойных стандартов» Европы требуют власти, которые когда-то сами пытались (и безуспешно) заблокировать Telegram за отказ от сотрудничества и до сих пор не оставляют попыток как-то его контролировать.

Сначала президент, потом прокуратура

Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту «Ле Бурже» в субботу 24 августа, куда он прилетел на частном самолете из Азербайджана. Французский паспорт — один из четырех, которые, по данным СМИ, есть у Дурова в дополнение к гражданству России, островного государства в Карибском море Сент-Китс и Невис и ОАЭ, где Дуров жил в последнее время, уехав из России в 2014 году.

Дурова, уроженца Петербурга и выпускника филологического факультета СПбГУ, называли в разное время «русским Марком Цукербергом» и «русским Илоном Маском», подразумевая в том числе масштаб созданных им проектов. Проданная им десять лет назад ВКонтакте до сих пор — крупнейшая сеть в России, а число пользователей запущенного в 2013 году Telegram по всему миру, по оценке самого Дурова, должно в 2025 году превысить миллиард, а пока составляет порядка 950 млн.

Как и Цукерберг, Дуров стал миллиардером, сделав состояние на созданных им соцсетях. Сейчас Forbes оценивает его в 15,5 млрд долларов. Дуров занимает 122 место в списке самых богатых людей мира.

О том, какое значение во Франции придают задержанию Дурова, стало понятно, когда заявление на этот счет сделал президент Франции Эммануэль Макрон — еще до того, как это сделала национальная прокуратура. Он написал в Х, что арест Дурова — «не политическое решение», а часть судебного разбирательства и что Франция остается приверженной свободе слова и предпринимательства.

Также не дожидаясь официальных заявлений правоохранителей, представители мессенджера назвали «абсурдными» попытки возложить ответственность за «злоупотребления» пользователей на платформу или на ее собственника.

Прокуратура опубликовала официальное сообщение о причинах ареста Дурова только в понедельник. Из него стало известно, что дело в отношении неназванных лиц было возбуждено 8 июля после предварительного расследования, которое вел отдел по борьбе с киберпреступностью парижской прокуратуры.

В релизе были перечислены 12 составов преступлений, расследованием которых занимались французские следователи, в том числе: администрирование платформы, используемой для незаконной деятельности; отказ от представления правоохранительным органам информации в рамках запроса; хранение и распространение детской порнографии; наркоторговля; мошенничество в составе организованной группы; отмывание полученных преступным путем доходов; оказание «криптологических услуг по обеспечению конфиденциальности».

Роль Дурова была описана как «соучастие», «пособничество», «сговор», но его процессуальный статус — свидетель, подозреваемый и т. п. — не был конкретизирован.

В этом же релизе прокуратура сообщала, что срок ареста Дурова продлен на двое суток — до вечера 28 августа, то есть до максимально разрешенных 96 часов.

В среду, за несколько часов до истечения этого срока, со ссылкой на некий французский документ, с которым ей удалось ознакомиться, написало, что дело было возбуждено на несколько месяцев раньше, чем предполагалось — в марте, а не в июне. По версии Politico, оно связано с отказом Дурова сотрудничать с французскими правоохранителями, которые запросили у мессенджера данные о пользователе, причастном, по их данным, к распространению детской порнографии. В рамках этого дела ордер на розыск и арест был выписан не только на Павла Дурова, но и на его старшего брата Николая, сооснователя Telegram, пишет Politico. Telegram не комментировал это сообщение.

Тогда же Би-би-си узнала, что Telegram не сотрудничал с двумя авторитетными НКО, специализирующимися на поиске и удалении из сети материалов, связанных с детским насилием и детской порнографией.

Свобода против безопасности

Репутация Telegram во многом держится на принципиальном отказе его основателя от сотрудничества со спецслужбами и передачи им личных данных пользователей, а также ключей шифрования переписки.

Дуров объяснял это тем, что считает принципиально важной защиту приватности пользователей мессенджера. А ключи шифрования хранятся только на устройствах самих пользователей, на серверах Telegram их нет, заявлял создатель мессенджера, называя требования спецслужб технически невыполнимыми.

Давление силовиков, по словам Дурова, стало одной из причин продажи им своего предыдущего проекта — соцсети «ВКонтакте». А сама идея создания защищенного шифрованием мессенджера — то, что потом стало Telegram — пришла к нему во время обысков, когда он не имел возможности связаться с братом по надежному каналу связи, рассказывал Дуров в недавнем интервью консервативному американскому телеведущему Такеру Карлсону.

В политике конфиденциальности Telegram упоминается одно основание для раскрытия пользовательских данных (п. 8.3): «В случае получения судебного запроса в отношении подозреваемого в терроризме мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим службам… но пока таких случаев не было».

Обратная сторона такой анонимности и защищенности — возможность использования мессенджера злоумышленниками, злоупотребление свободой высказывания в ущерб безопасности. Так часто объясняют необходимость усилить контроль за платформой правоохранители и власти разных стран, но сторонники этой точки зрения есть и среди обычных пользователей сети.

На этом противопоставлении — ценности свободы против ценностей безопасности — построена в том числе и развернувшаяся в соцсетях дискуссия тех, кто считает действия французских правоохранителей репрессиями, с теми, кто считает их претензии оправданными.

При этом вопросы из-за фактически отсутствующей в Telegram модерации потенциально криминального контента и отказа давать силовикам доступ к личным данным и переписке были не только во Франции.

Недавний пример: в Великобритании во время этнических погромов в городе Саутпорте, вспыхнувших после убийства трех девочек, Telegram, как утверждают расследователи, был одним из основных каналов распространения дезинформации о предполагаемом убийце — якобы он иммигрант и мусульманин, в то время как подозреваемый оказался христианином, родившемся в Британии в семье выходцев из Руанды. Представителям мессенджера пришлось объяснять, почему такие каналы не были оперативно заблокированы.

Европейские СМИ в разное время называли Telegram популярным в силу его защищенности ресурсом у наркоторговцев и продавцов оружия, используемым для распространения пиратского контента и вербовки в ИГИЛ (признана террористической организацией и запрещена в России), призывая администраторов делать больше для борьбы с противоправным контентом. В ответ администрация мессенджера сетовала, что это сложно из-за малочисленности штата модераторов и невозможности полагаться в этом деле только на искусственный интеллект.

Для усиления ответственности самих платформ за распространение такого рода контента в Европе в 2022 году был принят закон о цифровых сервисах (Digital Services Act), который требует от них большей прозрачности, а особенно крупные площадки обязывает усилить борьбу с дезинформацией и активнее коммуницировать с национальными властями, когда речь идет о потенциально незаконном контенте.

Telegram, с одной стороны, настаивал, что не подпадает под критерии особенно крупных площадок, не дотягивая до требуемого числа пользователей (менее 45 млн активных в течение месяца пользователей в Европе), с другой — утверждал, что выполняет все требования закона по модерации контента.

У России, откуда родом 39-летний миллиардер, своя история отношений с Telegram и самим Павлом Дуровым.

Мессенджер военного времени

Российские власти отреагировали на задержание Дурова возмущенными постами — в основном, в самом Telegram, который они активно используют и одновременно не первый год пытаются взять под контроль. Это и самый популярный мессенджер у молодых россиян, которые редко смотрят телевизор. В России у него другая репутация — как одного из немногих еще доступных гражданам неподцензурных каналов распространения информации и мнений, в том числе критических и оппозиционных власти. В защиту Telegram в России в прошлом проходили акции и митинги.

«Дуров хотел быть гениальным „человеком мира“, который отлично живет без Родины. Он просчитался. Для всех наших общих врагов он русский — и потому непредсказуемый и опасный […] Дурову надо, наконец, понять, что Отечество не выбирают…», — написал в своем телеграм-канале (около 1,4 млн подписчиков) зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«За арестом Дурова стоит Вашингтон… [для США] слежка в соцсетях, их тотальная цензура и подчинение, в том числе с помощью шантажа под видом борьбы с разного рода угрозами, являются традиционными способами политического управления и внешнего влияния», — на третьи сутки после задержания основателя Telegram заявил в своем канале (порядка 1,2 млн подписчиков) спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Сейчас его нужно вытаскивать», — потребовал глава фракции партии «Новые люди» Владислав Даванков (порядка 171 тыс. подписчиков), поставивший временный аватар с хештегом #FreeDurov.

А обмудсмен Татьяна Москалькова (примерно 16 тыс. подписчиков) назвала задержание Дурова «очередным грубым нарушением права на свободу слова, ярким проявлением двойных стандартов в отношении фундаментальных прав человека со стороны ряда государств, воспевающих демократию, а на деле же стремящихся ее растоптать», в то время как Telegram, по ее словам, — это только «быстрый канал распространения информации, свободной от цензуры».

Однако нынешняя кампания поддержки Дурова — это только один абзац в длинной истории отношений Telegram с российскими властями, которые прежде регулярно призывали усилить контроль за мессенджерами и другими сетевыми ресурсами.

В 2017 году, после вступления в силу так называемого «закона Ирины Яровой», на его основании российская ФСБ пыталась добиться от Павла Дурова ключей шифрования переписки в Telegram, но не преуспела. Дуров тогда заявил, что не намерен выполнять законы, которые «не совместимы с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности». После этого Роскомнадзор начал блокировать мессенджер — и тоже безуспешно.

Жертвами блокировки становились в том числе и не имевшие никакого отношения к Telegram интернет-ресурсы, но сам он оставался доступен в России. От использования блокируемой «телеги» не отказались даже представители власти, а среди обычных россиян его популярность только выросла: за время блокировки число российских пользователей, по словам Дурова, удвоилось.

Спустя два года, в 2020 году, власти без каких-либо внятных объяснений прекратили блокировать Telegram. Дуров приветствовал снятие блокировки, хотя решение суда, на котором оно базировалось, не было отменено.

Неоднозначности ситуации добавляет то, что во время снятия блокировки Дуров якобы находился в России, несмотря на прежние заявления, что в 2014 году он уехал из страны навсегда и ему «нет пути назад» из-за отказа сотрудничать с российскими властями. Об этом со ссылкой на данные утечки базы данных погранслужбы «Кордон» написало 27 августа издание «Важные истории» (признано в России нежелательной организацией и внесено в реестр «иноагентов»). По подсчетам издания, Дуров в 2015-2017 гг. и потом в 2020–2021 гг. порядка 50 раз был в России под своим именем. Встречался ли он с кем-либо из российских властей, неизвестно. Представители Дурова и Telegram пока не комментировали эту публикацию.

Начало полномасштабного вторжения стало новой точкой роста популярности Telegram, писало агентство Reuters, цитируя исследование «Мегафона» — оператора связи из российской «большой четверки». Уже в первой половине марта 2022 года Telegram вышел на первое место в России по объему потребляемого мобильного трафика, обойдя WhatsApp.

Помогли мессенджеру в этом сами российские власти, объявив компанию Meta и ее дочерние соцсети Facebook, Instagram и WhatsApp экстремистскими и запретив их деятельность на территории России.

Война же сделала Telegram и важнейшим инструментом госпропаганды и продвижения официальных нарративов. Кремлю в этом помогают десятки телеграм-каналов так называемых «военкоров» (они же Z-блогеры), поддерживающих или оправдывающих войну с Украиной. О том, насколько важны для Кремля эти адвокаты вторжения, можно судить по периодическим встречам с ними Владимира Путина, который называл их работу «полем боя» и благодарил за помощь государству.

Этот мессенджер — полезный и, возможно, пока незаменимый ресурс и для военных. «Telegram на данный момент стал чуть ли не главным средством управления подразделениями в зоне СВО (причем по обе стороны фронта)», — написал после новостей о задержании Дурова популярный российский военно-пропагандистский канал «Рыбарь» (1,3 млн подписчиков), называя его «истинной целью — стремление получить определенные инструменты, к которым у властей Франции (и не только) доступа до сего момента не было».

Но спонтанная кампания в защиту Дурова и заявления о ценности свободы распространения информации не отменяют желания Кремля усилить контроль за Telegram. Совсем недавно был принят закон, который требует от администраторов каналов, на которые подписаны более 10 тыс. пользователей, регистрации в специальном госреестре — фактически принудительной деанонимизации. Нарушителям грозит штраф, отказникам — невозможность легального размещения рекламы. Провоенные телеграм-каналы инициативу властей раскритиковали, назвав в лучшем случае «глупостью» и «огнем по своим».

А всего за несколько дней до задержания Дурова во Франции, 21 августа, российские пользователи многих мессенджеров, в том числе Telegram, сообщили о массовом сбое в их работе. По официальной версии, это была DDoS-атака, но многие эксперты сочли масштабную проблему с доступом в мессенджеры новой попыткой их блокировки в России.