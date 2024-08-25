Павел Дуров арестован во Франции Информацию о задержании Дурова французскими спецслужбами в аэропорту сообщил телеканал TF1, передает NUR.KZ.

По данным французского телеканала СМИ, основателя и генерального директора Telegram задержали на выходе из его частного джета.

Предпринимателя поместили под стражу, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Дуров является гражданином Франции.