В Telegram извинились перед Южной Кореей за порно-контент

Корейская комиссия по стандартам связи сообщила, что команда Telegram принесла извинения и отчиталась об удалении порно-контента, передает NUR.KZ со ссылкой на иностранное ведомство.

Как сообщается в пресс-релизе группы реагирования на чрезвычайные ситуации Корейской комиссии по стандартам связи, команда Telegram сообщила, что все цифровые видеоролики, на которые указал комитет, были удалены с платформы.

Представители мессенджера принесли свои извинения и выразили надежду на построение доверительного сотрудничества, отмечается в публикации ведомства.

Напомним, Русская служба "Би-би-си" сообщала в конце августа, что президент Южной Кореи призвал "искоренить эпидемию цифровой сексуальной преступности". Тогда стало известно, что журналисты обнаружили телеграм-канал с 227 тыс. подписчиков, в котором пользователи могли заказать через телеграм-бот дипфейки, созданные из фотографий реальных женщин. Канал давал возможность загрузить изображение любой женщины.

Затем издание нашло другие телеграм-каналы, собирающие дипфейки женщин разных профессий - спортсменок, преподавателей, работников медицинской сферы и военнослужащих.

Кроме того, как отмечает газета Hankyoreh, некоторые каналы использовались для распространения фейковых фотографий девушек-студенток университетов, старшей и средней школ.

Во Франции тем временем ведется расследование по делу основателя Telegram Павла Дурова. Он был задержан в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа. По предъявленным Дурову обвинениям ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Прокуратура Парижа заявила, что дело в отношении Дурова было открыто 8 июля, ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях. Среди них - отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств, соучастие в мошенничестве в составе организованной группы, а также использование криптовалютных инструментов. Предпринимателя отпустили под крупный залог, но запретили покидать Францию.