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Илон Маск прокомментировал задержание Павла Дурова

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Илон Маск
Илон Маск. Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Миллиардер Илон Маск прокомментировал задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции, написав пост в соцсети X, передает NUR.KZ.

"В 2030 году в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем", - написал Маск в соцсети X, комментируя публикацию о задержании Дурова.

В еще одном посте Маск также отметил, что арест Дурова - "это реклама Первой поправки (к Конституции США)".

Напомним, ранее стало известно, что Павел Дуров вечером 24 августа был арестован в аэропорту Ле-Бурже в Париже. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Позже посольство России во Франции сделало заявление по ситуации вокруг Дурова. Отмечается, что Дуров является гражданином четырех стран - России, Франции, государства Сент-Китс и Невис и ОАЭ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2152977-ilon-mask-prokommentiroval-zaderzhanie-pavla-durova/

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