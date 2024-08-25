Илон Маск прокомментировал задержание Павла Дурова
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Миллиардер Илон Маск прокомментировал задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции, написав пост в соцсети X, передает NUR.KZ.
"В 2030 году в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем", - написал Маск в соцсети X, комментируя публикацию о задержании Дурова.
В еще одном посте Маск также отметил, что арест Дурова - "это реклама Первой поправки (к Конституции США)".
Напомним, ранее стало известно, что Павел Дуров вечером 24 августа был арестован в аэропорту Ле-Бурже в Париже. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Позже посольство России во Франции сделало заявление по ситуации вокруг Дурова. Отмечается, что Дуров является гражданином четырех стран - России, Франции, государства Сент-Китс и Невис и ОАЭ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2152977-ilon-mask-prokommentiroval-zaderzhanie-pavla-durova/