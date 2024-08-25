Илон Маск прокомментировал задержание Павла Дурова

Миллиардер Илон Маск прокомментировал задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции, написав пост в соцсети X, передает NUR.KZ.

"В 2030 году в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем", - написал Маск в соцсети X, комментируя публикацию о задержании Дурова.

В еще одном посте Маск также отметил, что арест Дурова - "это реклама Первой поправки (к Конституции США)".

Напомним, ранее стало известно, что Павел Дуров вечером 24 августа был арестован в аэропорту Ле-Бурже в Париже. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Позже посольство России во Франции сделало заявление по ситуации вокруг Дурова. Отмечается, что Дуров является гражданином четырех стран - России, Франции, государства Сент-Китс и Невис и ОАЭ.