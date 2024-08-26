Предъявлено обвинение в 12 преступлениях: в прокуратуре рассказали о деле Дурова

Прокуратура Франции сообщила некоторые подробности по делу Павла Дурова, которого на днях задержали в Париже - в настоящее время бизнесмен арестован.

Дуров может остаться под стражей до 28 августа, пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Парижа.

В ведомстве добавили, что дело против Дурова было открыто 8 июля, ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

По информации РБК, среди этих обвинений: отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств, соучастие в мошенничестве в составе организованной группы, а также использование криптовалютных инструментов.

Арест Павла Дурова во Франции

Павел Дуров был арестован в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержание основателя мессенджера Telegram уже прокомментировал миллиардер Илон Маск, а также американский журналист Такер Карлсон, который назвал подобные действия властей "живым предупреждением всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду".

На ситуацию также отреагировал глава Минцфиры Казахстана Жаслан Мадиев. Он выразил поддержку основателю мессенджера и команде Telegram.

С заявлением выступила и команда мессенджера. В компании заявили, что их генеральному директору нечего скрывать.

Сегодня впервые о задержании бизнесмена высказался президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что решение об аресте основателя Telegram Павла Дурова не является политическим.