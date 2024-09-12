СМИ: Дуров одобрил передачу данных Telegram спецслужбам Франции

Компания Telegram после ареста Павла Дурова начала отвечать на юридические запросы властей Франции, предоставив полиции материалы по запросам в рамках нескольких уголовных дел, передает NUR.KZ.

На сайте французского СМИ Liberation сообщается, что команда Telegram ответила на запросы Управления по делам несовершеннолетних национальной полиции Франции в рамках нескольких уголовных расследований и предоставила материалы, которые могут идентифицировать некоторых подозреваемых. В частности, речь идет о преступлениях против детей.

"Поворот беспрецедентный", - пишут авторы статьи о смене стратегии Telegram по взаимодействию с властями. И цитируют комментарий представителя прокуратуры по этому поводу.

"Дверь действительно открывается", — заявила изданию глава отдела киберпреступности парижской прокуратуры Джоанна Брусс.

Арест Дурова во Франции

Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа. По предъявленным Дурову обвинениям ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержание основателя Telegram комментировали миллиардер Илон Маск, а также американский журналист Такер Карлсон, который назвал подобные действия властей "живым предупреждением всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду".

Со стороны Казахстана на ситуацию отреагировал глава Минцифры Жаслан Мадиев, который незадолго до этого несколько раз виделся с Дуровым. Он выразил поддержку основателю мессенджера и команде Telegram.

С заявлением выступила и команда мессенджера. В компании заявили, что их генеральному директору нечего скрывать.

26 августа прокуратура Парижа заявила, что дело в отношении Дурова было открыто 8 июля, ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

Позже стало известно, что предпринимателя отпустили под крупный залог, но запретили покидать Францию.

Французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд считает, что судебный надзор за основателем Telegram может длиться несколько лет, то есть все время расследования, которое во Франции зачастую занимает 3-4 года. Тем не менее, по его словам, Дуров может обратиться с просьбой об ослаблении надзора.

Мы также писали, что команда Telegram извинилась перед Южной Кореей за ситуацию с дипфейками. Группа реагирования на чрезвычайные ситуации Корейской комиссии по стандартам связи сообщила, что все цифровые видеоролики, на которые указал комитет, были удалены с платформы.

А 6 сентября Дуров впервые вышел на связь после задержания в аэропорту во Франции - он опубликовал пост на своем канале. Бизнесмен поблагодарил всех за поддержку и любовь и рассказал о своем видении сложившейся ситуации.

Кроме того, добавим, что после освобождения Дурова из-под ареста стало известно, что Telegram обновил политику модерации – в мессенджере появилась возможность сообщать модераторам о "незаконном контенте" в чатах и частных группах.