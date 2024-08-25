Павлу Дурову может грозить до 20 лет лишения свободы

Павел Дуров вечером 24 августа был задержан в аэропорту Ле-Бурже в Париже. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, пишет NUR.KZ со ссылкой на TF1.

По информации французского телеканала TF1, ему будут предъявлены обвинения, связанные с работой Telegram. 39-летнему Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что Павел Дуров вечером 24 августа был арестован в аэропорту Ле-Бурже в Париже. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Позже посольство России во Франции сделало заявление по ситуации вокруг Дурова. Отмечается, что Дуров является гражданином четырех стран - России, Франции, государства Сент-Китс и Невис и ОАЭ.