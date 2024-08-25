Павлу Дурову может грозить до 20 лет лишения свободы
Опубликовано:
Павел Дуров вечером 24 августа был задержан в аэропорту Ле-Бурже в Париже. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, пишет NUR.KZ со ссылкой на TF1.
По информации французского телеканала TF1, ему будут предъявлены обвинения, связанные с работой Telegram. 39-летнему Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что Павел Дуров вечером 24 августа был арестован в аэропорту Ле-Бурже в Париже. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Позже посольство России во Франции сделало заявление по ситуации вокруг Дурова. Отмечается, что Дуров является гражданином четырех стран - России, Франции, государства Сент-Китс и Невис и ОАЭ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2152972-pavlu-durovu-mozhet-grozit-do-20-let-lisheniya-svobody/