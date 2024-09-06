"Я поставил себе цель": Дуров опубликовал первый после задержания пост

Основатель Telegram Павел Дуров впервые вышел на связь после задержания в аэропорту во Франции - он опубликовал пост на своем канале, передает NUR.KZ.

Бизнесмен поблагодарил всех за поддержку и любовь.

"В прошлом месяце меня допрашивала полиция в течение 4 дней после прибытия в Париж. Мне сказали, что я могу нести личную ответственность за незаконное использование Telegram другими людьми, потому что французские власти не получили ответов от Telegram", – рассказал Дуров.

Он отметил, что для него произошедшее стало ytj;blfyysv по нескольким причинам:

У Telegram есть официальный представитель в ЕС, который принимает и отвечает на запросы ЕС. Его адрес электронной почты был публично доступен для всех в ЕС, кто гуглил "адрес Telegram ЕС для правоохранительных органов".

У французских властей было множество способов связаться с основателем Telegram, чтобы попросить о помощи. Как гражданин Франции, Дуров был частым гостем во французском консульстве в Дубае.

"Некоторое время назад, когда меня попросили, я лично помог им создать горячую линию с Telegram для борьбы с угрозой терроризма во Франции", – рассказал Дуров.

Помимо этого, как считает бизнесмен, если страна недовольна интернет-сервисом, устоявшейся практикой является начало судебного иска против самого сервиса. Использование законов эпохи досмартфонов для обвинения генерального директора в преступлениях, совершенных третьими лицами на платформе, которой он управляет, является ошибочным подходом, заявил Павел.

Он добавил, что создание технологий само по себе достаточно сложно. Ни один новатор никогда не создаст новые инструменты, если он знает, что может быть привлечен к личной ответственности за потенциальное злоупотребление этими инструментами.

"Установление правильного баланса между конфиденциальностью и безопасностью — непростая задача. Вам необходимо согласовать законы о конфиденциальности с требованиями правоохранительных органов, а местные законы — с законами ЕС. Вам необходимо учитывать технологические ограничения.

Как платформа, вы хотите, чтобы ваши процессы были согласованы во всем мире, а также гарантировали, что ими не будут злоупотреблять в странах со слабым верховенством закона.

Мы стремимся взаимодействовать с регулирующими органами, чтобы найти правильный баланс. Да, мы придерживаемся наших принципов: наш опыт формируется нашей миссией по защите наших пользователей в авторитарных режимах. Но мы всегда были открыты для диалога", – пишет основатель мессенджера.

Он отметил, что не всегда возможно договориться с регулирующим органом страны о правильном балансе между конфиденциальностью и безопасностью. В таких случаях Telegram готов покинуть эту страну.

"Мы делали это много раз. Когда Россия потребовала от нас передать «ключи шифрования» для обеспечения слежки, мы отказались — и Telegram был запрещен в России. Когда Иран потребовал от нас заблокировать каналы мирных протестующих, мы отказались — и Telegram был запрещен в Иране.

Мы готовы покинуть рынки, которые несовместимы с нашими принципами, потому что мы делаем это не ради денег. Нами движет намерение приносить добро и защищать основные права людей, особенно в местах, где эти права нарушаются", – говорится в сообщении.

Дуров подчеркнул, что Telegram не идеален, и есть много направлений, которые в работе мессенджера и его команды стоит улучшить.

"Но утверждения в некоторых СМИ о том, что Telegram — это своего рода анархический рай, абсолютно не соответствуют действительности. Мы удаляем миллионы вредоносных постов и каналов каждый день. Мы публикуем ежедневные отчеты о прозрачности. У нас есть прямые горячие линии с НПО для более быстрой обработки срочных запросов на модерацию.

Однако мы слышим голоса, говорящие, что этого недостаточно. Резкий рост числа пользователей Telegram до 950 млн вызвал проблемы, из-за которых преступником стало легче злоупотреблять нашей платформой. Вот почему я поставил себе цель — значительно улучшить ситуацию в этом направлении. Мы уже начали этот процесс внутри компании, и я очень скоро поделюсь с вами подробностями о нашем прогрессе.

Я надеюсь, что события августа сделают Telegram и всю индустрию социальных сетей более безопасными и сильными. Еще раз спасибо за вашу любовь и мемы", – заключил Дуров.

Арест Дурова во Франции

Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа. По предъявленным Дурову обвинениям ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержание основателя Telegram комментировали миллиардер Илон Маск, а также американский журналист Такер Карлсон, который назвал подобные действия властей "живым предупреждением всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду".

Со стороны Казахстана на ситуацию отреагировал глава Минцифры Жаслан Мадиев, который незадолго до этого несколько раз виделся с Дуровым. Он выразил поддержку основателю мессенджера и команде Telegram.

С заявлением выступила и команда мессенджера. В компании заявили, что их генеральному директору нечего скрывать.

В понедельник, 26 августа, прокуратура Парижа заявила, что дело в отношении Дурова было открыто 8 июля, ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

Позже известно, что предпринимателя отпустили под крупный залог, но запретили покидать Францию.

Французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд считает, что судебный надзор за основателем Telegram может длиться несколько лет, то есть все время расследования, которое во Франции зачастую занимает 3-4 года. Тем не менее, по его словам, Дуров может обратиться с просьбой об ослаблении надзора.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что у основателя Telegram Павла Дурова никогда не было никаких договоренностей с Кремлем. Добавим, что вчера Владимир Путин прокомментировал арест Дурова.