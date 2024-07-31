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"Семейные отношения": предполагаемая мать детей Дурова рассказала историю их знакомства

Опубликовано:

Ирина Болгар
Ирина Болгар. Фото: instagram.com/missbolgar

Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей Павла Дурова, опубликовала в своем Instagram новый пост со своей версией истории романа с основателем Telegram, передает NUR.KZ.

Как сообщает женщина в своем посте, с Павлом Дуровым она познакомилась в 2012 году. В 2013 году, по ее словам, они стали "жить вместе как пара" в Санкт-Петербурге, где и родились трое ее детей.

В 2018 году Ирина Болгар вместе с детьми переехала в Европу, так как законы ОАЭ не позволили ей последовать за Дуровым в эту страну. С 2020 года Болгар с детьми поселились в Швейцарии.

Автор поста подчеркивает, что все это время ее отношения с Дуровым оставались "семейными", и утверждает, что Павел приезжал к ним, и один, и со своей матерью и братом. Также Ирина с детьми навещали его в ОАЭ и проводили вместе с ним каникулы в других странах, пишет она.

Ирина Болгар отмечает, что не распространяла раньше информацию о своей семейной жизни, так как не хотела привлекать внимание общественности. Но с ходом времени дети начали задавать вопросы, почему о них нет информации в Сети, в отличие от двух старших детей Дурова.

"И тогда я решила вынести эту информацию в свет. Что касается подтверждающих (отношения с Дуровым - прим. ред.) документов и семейных фото, у меня они, конечно же, есть", - пишет Болгар.

Напомним, ранее Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более 100 детей. Он отметил, что никогда не был женат и предпочитает жить один. Но пятнадцать лет назад бизнесмен и основатель мессенджера Telegram по просьбе друга стал донором спермы.

"Перенесемся в 2024 год, и за время моего донорства более сотни пар в 12 странах смогли завести детей. Более того, спустя много лет после того, как я перестал быть донором, по крайней мере в одной клинике ЭКО моя замороженная сперма все еще доступна для анонимного использования семьями, которые хотят иметь детей. Теперь я планирую открыть доступ к своей ДНК, чтобы моим биологическим детям было легче найти друг друга", - написал Павел Дуров.

Также напомним, что недавно Павел Дуров посетил Казахстан - в конце июня сообщалось, что основатель мессенджера Telegram прибыл в Астану. Отмечалось, что ранее глава МЦРИАП Жаслан Мадиев передавал ему приглашение посетить Казахстан.

Позже визит Павла Дурова в Астану прокомментировал глава Минцифры.

В эти же дни стало известно, что в Международном финансовом центре Астана одобрили Toncoin для торговли на лицензированных AFSA платформах.

После поездки в Казахстан Дуров опубликовал пост, где поделился фотографиями и впечатлениями от путешествия по нашей стране.

"Красота Казахстана может соперничать только с его амбициями", - отметил он, описывая страну.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2142277-semeynye-otnosheniya-predpolagaemaya-mat-detey-durova-rasskazala-istoriyu-ih-znakomstva/

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