Глава Минцифры Казахстана Жаслан Мадиев высказался о задержании Дурова

Глава Минцифры Жаслан Мадиев высказался касательно задержания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в Париже. Свой пост министр опубликовал в Facebook, передает NUR.KZ.

"Хочу выразить поддержку Павлу Дурову и команде Telegram в связи с недавними событиями. В субботу стало известно о задержании Павла французскими властями по обвинению в отсутствии модерации контента и отказе сотрудничать с правоохранительными органами", - отметил Жаслан Мадиев в своем посте.

Он также подчеркнул, что у возглавляемого им ведомства сложился положительный опыт взаимодействия с командой Telegram.

"Мы не раз успешно и оперативно решали вопросы, связанные с утечкой персональных данных, борьбой с наркотрафиком и пресечением других незаконных действий в мессенджере. Команда Telegram всегда демонстрировала готовность к сотрудничеству ради обеспечения безопасности граждан, при этом оставаясь верной своим принципам защиты конфиденциальности и свободы слова.

В Казахстане Telegram - самый популярный мессенджер, которым пользуются более 12 миллионов человек, что подчеркивает его значимость для нашего общества. Мы понимаем важность сохранения баланса между безопасностью и свободой в цифровом пространстве и готовы продолжать конструктивное сотрудничество с Telegram.

Надеемся на скорейшее разрешение этой ситуации", - подытожил в своем посте Жаслан Мадиев.

Ранее стало известно, что Павел Дуров вечером 24 августа был арестован в аэропорту Ле-Бурже в Париже. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержание основателя мессенджера Telegram уже прокомментировал миллиардер Илон Маск, а также американский журналист Такер Карлсон, который назвал подобные действия властей "живым предупреждением всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду".

А в посольстве России во Франции заявили, что проясняют ситуацию, несмотря на то, что к ним никто не обращался.