О маршруте Дурова по Казахстану рассказал глава Минцифры

Глава Минцифры Жаслан Мадиев раскрыл подробности недавнего визита Павла Дурова в Казахстан. Совместной фотографией и постом министр поделился в Instagram, передает NUR.KZ.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев раскрыл подробности визита Павла Дурова в Казахстан, опубликовав соответствующий пост в своем Instagram-аккаунте.

Мадиев отмечает, что согласно поручению главы государства министерство активно работает по привлечению в Казахстан крупных технологических компаний (Big Tech). И когда Павел Дуров в Telegram-канале анонсировал свою поездку в страны Центральной Азии, ведомство пригласило его с командой в Казахстан.

"Павел Дуров принял наше предложение и приехал. Мы подготовили расширенную программу знакомства с нашей страной, в том числе и официальные встречи в Астане, где мы посетили МЦРИАП, Astana Hub и МФЦА. Также продемонстрировали достижения Казахстана в сфере цифровизации, госуслуг, IT-бизнеса и инвестиционной экосистемы, обсудив различные инициативы, которые скоро анонсируем", - написал Жаслан Мадиев в своем посте.

Отмечается, что Дуров посетил также Бурабай, где ему показали туристическую инфраструктуру и школу для одаренных детей I-Qanat. Побывала делегация и в Алматы, где посетила экологический институт и High-Tech Academy.

"По итогам своего визита Павел Дуров высоко оценил деловой климат Казахстана, институциональные реформы и развитие человеческого капитала. Мы также видим большие перспективы тесного сотрудничества с компанией Telegram в будущем, и рады снова видеть их команду в Казахстане", - добавил Мадиев.

Сегодня основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поделился фотографиями и впечатлениями от своей поездки в Казахстан в соцсетях. Также бизнесмен показал фотографии, которые сделал во время поездки в нашу страну.

Напомним, в конце июня сообщалось, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прибыл в Астану. Отмечалось, что ранее глава МЦРИАП Жаслан Мадиев передавал ему приглашение посетить Казахстан.

В тот же день Дурова, едущего на эскалаторе в Astana Hub, сняли на видео.

В эти же дни стало известно, что в Международном финансовом центре Астана одобрили Toncoin для торговли на лицензированных AFSA платформах.

На днях глава Минцифры, комментируя поездку Дурова в Казахстан, рассказал, что бизнесмену понравилось в нашей стране.