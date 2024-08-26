Команда Telegram впервые отреагировала на задержание Дурова
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Команда Telegram впервые отреагировала на задержание основателя мессенджера Павла Дурова во Франции - комментарий появился в официальном канале компании, передает NUR.KZ.
Как отметили в компании, Telegram соблюдает законы ЕС, включая закон о цифровых услугах — его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется.
"Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе.
Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой", - считают в команде.
В сообщении подчеркивается, что сегодня по всему миру мессенджер используют около миллиарда пользователей.
"Мы ждем скорейшего разрешения этой ситуации. Telegram с вами", - заключили в компании.
Напомним, в субботу, 24 августа, стало известно, что основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту во Франции сотрудники спецслужб.
Французские СМИ сообщали, что Дурову могут быть предъявлены обвинения в воскресенье по множеству преступлений: терроризм, наркотики, соучастие, мошенничество, отмывание денег, получение краденого, детский криминальный контент и т.д. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.
Дуров является гражданином четырех стран — России, Франции, государства Сент-Китс и Невис и ОАЭ. В российском МИДе заявили, что проясняют ситуацию, несмотря на то, что к ним никто не обращался.
На задержание Дурова отреагировали бизнесмен Илон Маск и журналист Такер Карлсон. Поддержку основателю мессенджера и команде Telegram высказал глава Минцифры Казахстана Жаслан Мадиев.
Между тем в прокуратуре Парижа обещали сегодня выступить с официальным заявлением по делу Дурова.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2153125-komanda-telegram-vpervye-otreagirovala-na-zaderzhanie-durova/