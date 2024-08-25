"Живое предупреждение": Такер Карлсон высказался о задержании Дурова во Франции

Американский журналист Такер Карлсон заявил в соцсети X, что арест Павла Дурова является предупреждением любому владельцу онлайн-платформы, который отказывается цензурировать правду, передает NUR.KZ.

Арест Павла Дурова прокомментировал и американский журналист Такер Карлсон, который назвал данные действия предупреждением для тех, кто не желает цензурировать правду.

"Павел Дуров покинул Россию, когда правительство попыталось взять под контроль его соцсеть Telegram. Но в конце концов не Путин арестовал его за то, что он позволил обществу пользоваться свободой слова. Его арестовала западная страна, союзник администрации Байдена и член НАТО.

Сегодняшнюю ночь Павел Дуров проведет во французской тюрьме. И это живое предупреждение всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду… Мрак быстро сгущается над бывшим свободным миром", - написал журналист на своей странице в соцсети Х.

Под постом он также опубликовал интервью, которое он брал у Павла Дурова в апреле этого года.

Ранее стало известно, что Павел Дуров вечером 24 августа был арестован в аэропорту Ле-Бурже в Париже. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержание основателя мессенджера Telegram уже прокомментировал миллиардер Илон Маск.

А в посольстве России во Франции заявили, что проясняют ситуацию, несмотря на то, что к ним никто не обращался.

Павел Дуров - основатель и владелец мессенджера Telegram, у которого более 900 миллионов пользователей по всему миру. В конце 2022 года сообщалось, что состояние Дурова оценивается в 151 миллиард долларов. В списке богатейших людей планеты по версии Forbes тогда Дуров занимал 115 место.