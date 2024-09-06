Telegram обновил политику модерации после задержания Дурова

Ранее все чаты Telegram определялись приватными и обращения пользователей по ним не рассматривались. Теперь на противоправный контент можно пожаловаться модераторам, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Издание сообщает, что мессенджер добавил возможность сообщать модераторам о "незаконном контенте" в чатах и частных группах: такое обновление появилось в разделе часто задаваемых вопросов.

"Ранее там говорилось, что "все чаты Telegram и групповые чаты являются приватными и администрация мессенджера не обрабатывает никакие запросы, связанные с ними", свидетельствует кэшированная копия страницы.

Теперь же в этом разделе говорится, что "во всех приложениях Telegram есть кнопки "пожаловаться", которые позволят "всего за несколько нажатий сообщать модераторам о незаконном контенте". Для этого нужно нажать на сообщение или удерживать его, после чего всплывает меню, где должна быть эта кнопка", - сообщается в публикации.

Как свидетельствуют сохранившиеся копии страницы FAQ, обновления в политику Telegram были внесены менее чем сутки назад. Еще 5 сентября там было написано, что администрация мессенджера не обрабатывает запросы по приватным чатам, отмечают авторы статьи.

"Претензии французских властей к основателю Telegram Павлу Дурову связаны именно с политикой модерации внутри мессенджера. (...) Французские власти заявили, что мессенджер недостаточно модерировал контент и взаимодействовал с властями по вопросам борьбы с наркоторговлей, детской порнографией и др.

Ситуацией с безопасностью в мессенджере также оказались недовольны власти Южной Кореи, которые расследуют распространение порнодипфейков в частных группах. Южнокорейская полиция начала досудебное расследование, поскольку, по ее утверждению, Telegram не раскрыл информацию об аккаунтах в группах, где распространяется контент", - сообщается в публикации.

Напомним, мы писали, что команда Telegram извинилась перед Южной Кореей за ситуацию с дипфейками. Группа реагирования на чрезвычайные ситуации Корейской комиссии по стандартам связи сообщила, что все цифровые видеоролики, на которые указал комитет, были удалены с платформы.

Этой ночью основатель Telegram Павел Дуров впервые вышел на связь после задержания в аэропорту во Франции - он опубликовал пост на своем канале. Бизнесмен поблагодарил всех за поддержку и любовь и рассказал о своем видении сложившейся ситуации.

Арест Дурова во Франции

Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа. По предъявленным Дурову обвинениям ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержание основателя Telegram комментировали миллиардер Илон Маск, а также американский журналист Такер Карлсон, который назвал подобные действия властей "живым предупреждением всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду".

Со стороны Казахстана на ситуацию отреагировал глава Минцифры Жаслан Мадиев, который незадолго до этого несколько раз виделся с Дуровым. Он выразил поддержку основателю мессенджера и команде Telegram.

С заявлением выступила и команда мессенджера. В компании заявили, что их генеральному директору нечего скрывать.

26 августа прокуратура Парижа заявила, что дело в отношении Дурова было открыто 8 июля, ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

Позже стало известно, что предпринимателя отпустили под крупный залог, но запретили покидать Францию.

Французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд считает, что судебный надзор за основателем Telegram может длиться несколько лет, то есть все время расследования, которое во Франции зачастую занимает 3-4 года. Тем не менее, по его словам, Дуров может обратиться с просьбой об ослаблении надзора.