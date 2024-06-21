Армения признала независимость Палестины

Армения стала еще одной страной мира, официально признавшей независимость Государства Палестина, передает NUR.KZ со ссылкой на министерство иностранных дел республики.

"Катастрофическая гуманитарная ситуация в секторе Газа и продолжающийся военный конфликт сегодня являются одними из первоочередных вопросов международной политической повестки, требующих урегулирования. Республика Армения категорически отвергает нападения на гражданские инфраструктуры, насилие в отношении гражданского населения, захват заложников и пленение гражданских лиц во время вооруженного конфликта, а также присоединяется к требованиям международного сообщества об их освобождении без предусловий", - говорится на

В сообщении отмечается, что республика присоединилась к резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, которые призывают к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Также армянская сторона заинтересована в мире и стабильности на Ближнем Востоке.

"На различных международных площадках мы всегда выступали за мирное и всеобъемлющее урегулирование палестинского вопроса и продолжаем поддерживать решение израильско-палестинского конфликта на основе принципа "двух государств". Мы убеждены, что это единственный способ гарантировать, что палестинцы и израильтяне смогут воплотить в жизнь свои легитимные устремления.

На основании вышеизложенного Республика Армения подтверждает свою приверженность международному праву, принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов и признает Государство Палестина", - гласит заявление.

Напомним, ранее независимость Палестины была официально признана Испанией. Также об этом заявляли власти Норвегии и Ирландии. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху резко отреагировал на эти решения.

"Этому злу нельзя давать страну. Это будет террористическое государство, которое попытается снова и снова совершить резню 7 октября", - заявил он.

Чуть позже независимость Палестины признали в правительстве Словении.

Ситуация на Ближнем Востоке

В начале октября прошлого года Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. В это время стороны обменялись пленными, боевые действия в секторе Газа были прекращены. 1 декабря действие перемирия закончилось.

В начале февраля этого года премьер Нетаньяху отверг предложенные группировкой ХАМАС условия прекращения огня в секторе Газа, заявив, что полная победа Израиля над боевиками возможна в течение нескольких месяцев. Позже власти Израиля отвергли одностороннее признание палестинского государства.

Позже премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе объявил об отставке своего правительства из-за эскалации насилия и войны в секторе Газа.

В начале лета в США предложили план прекращения огня в Газе - его поддержали в МИД Казахстана.

Недавно в Израиле распустили военный кабинет. Перед этим один из членов и лидер оппозиции Бени Ганц объявил о выходе оттуда.