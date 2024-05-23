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"Этому злу нельзя давать страну": Нетаньяху резко отреагировал на признание Палестины тремя государствами

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Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху. Фото: Amir Levy/Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко высказался о решении ряда европейских стран признать Палестину суверенным государством, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Нетаньяху заявил, что кровопролитную атаку ХАМАС 7 октября 2023 года, жертвами которой стали около 1,2 тыс. израильтян, поддерживают "80% палестинцев в Иудее и Самарии" (административный округ, включающий весь Западный берег - прим. ред.).

Израильские СМИ предполагают, что глава кабмина ссылается на данные декабрьского опроса Палестинского центра политических и социологических исследований, который показал, что 82% палестинцев на Западном берегу поддержали нападение 7 октября. В мартовском исследовании этой же организации этот показатель опустился до 71%.

"Этому злу нельзя давать страну. Это будет террористическое государство, которое попытается снова и снова совершить резню 7 октября", — заявил Нетаньяху.

Он подчеркнул, что Израиль не согласится на создание палестинского государства на текущем этапе, добавив, что "вознаграждение террора не принесет мира, но и не помешает нам победить ХАМАС".

Напомним, вчера Норвегия, Испания и Ирландия заявили о признании государства Палестина. В ответ Израиль отозвал для консультаций своих послов из всех трех европейских стран.

Как пишет РБК, до заявлений Норвегии, Испании и Ирландии 143 из 193 государств — членов ООН признавали палестинское государство. Среди них нет ни одной страны — члена G7, однако присутствуют девять членов ЕС. Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия сделали это еще до вступления в ЕС в 1988 году, а Швеция — в 2014-м. Все они признают Палестину как государство в соответствии с границами 1967 года, так что Восточный Иерусалим оказывается на территории этой страны.

В 1947 году ООН утвердила план разделения Палестины на два независимых государства — арабское и еврейское. В 1948 году Израиль провозгласил свою независимость, что привело к первой арабо-израильской войне.

В 1988 году Организация освобождения Палестины (ООП) провозгласила государство Палестина. Она согласилась на раздел Палестины на арабскую и еврейскую части при условии ухода Израиля с земель, полученных в 1967 году по итогам Шестидневной войны — тогда Израиль взял под контроль сектор Газа, Восточный Иерусалим, большую часть Западного берега реки Иордан, Голанские высоты и Синайский полуостров.

Напомним, в феврале сообщалось, что Израиль отказался признавать государственность Палестины. Израильское правительство тогда официально отвергло любые попытки западных стран в одностороннем порядке признать палестинскую государственность.

В марте министр иностранных дел Мурат Нуртлеу на сессии по ситуации в Палестине напомнил иностранным коллегам о позиции Казахстана в палестино-израильском кризисе. Казахстанский министр подтвердил неизменную позицию страны, в соответствии с которой единственным решением многолетнего конфликта является создание Палестинского государства в границах 1967 года на основе формулы "два государства для двух народов", утвержденной ООН.

Ситуация на Ближнем Востоке

В начале октября прошлого года Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. В это время стороны обменялись пленными, боевые действия в секторе Газа были прекращены. 1 декабря действие перемирия закончилось.

В начале февраля этого года премьер Нетаньяху отверг предложенные группировкой ХАМАС условия прекращения огня в секторе Газа, заявив, что полная победа Израиля над боевиками возможна в течение нескольких месяцев. Позже власти Израиля отвергли одностороннее признание палестинского государства.

Позже премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе объявил об отставке своего правительства из-за эскалации насилия и войны в секторе Газа. Между тем в конце февраля глава ВОЗ заявил, что число погибших в Газе превысило 30 тысяч.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2105457-etomu-zlu-nelzya-davat-stranu-netanyahu-rezko-otreagiroval-na-priznanie-palestiny-tremya-gosudarstvami/

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