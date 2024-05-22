Норвегия, Ирландия и Испания признали Палестину независимым государством

Норвегия официально признала Палестину независимым государством. Решение о признании независимости вступит в силу 28 мая. О признании Палестины объявили также Ирландия и Испания, передает NUR.KZ.

Норвегия официально признала Палестину независимым государством. Такое заявление сделал премьер-министр страны Йонас Гар Стере. Об этом сообщается на сайте правительства.

"Правительство решило, что Норвегия признает государство Палестина. В разгар войны, когда десятки тысяч убиты и ранены, мы должны сохранить единственное, что может обеспечить безопасный дом как израильтянам, так и палестинцам: два государства, которые могут жить в мире друг с другом", — отметил премьер-министр страны Йонас Гар Стере.

Отмечается, что официальное признание Палестины Норвегией вступит в силу во вторник, 28 мая 2024 года.

Вслед за Норвегией, как сообщает Politico, независимость Палестины признала также и Ирландия. Издание ссылается на ирландского чиновника и отмечает, что страна официально признает Палестину как государство, и этот шаг, как ожидается, будет скоординирован как минимум с двумя другими европейскими правительствами.

Как сообщает Euronews, премьер-министр Испании Педро Санчес сказал, что его страна признает Палестину в качестве государства 28 мая. Лидер испанских социалистов сделал ожидаемое заявление в парламенте страны в среду.

Санчес провел несколько месяцев в турне по европейским и ближневосточным странам, чтобы заручиться поддержкой признания Палестины, а также возможного прекращения огня в Газе. Он неоднократно заявлял, что привержен этому шагу.

Напомним, в феврале сообщалось, что Израиль отказался признавать государственность Палестины. Израильское правительство тогда официально отвергло любые попытки западных стран в одностороннем порядке признать палестинскую государственность.

Между тем в марте министр иностранных дел Мурат Нуртлеу на сессии по ситуации в Палестине напомнил иностранным коллегам о позиции Казахстана в палестино-израильском кризисе. Казахстанский министр подтвердил неизменную позицию страны, в соответствии с которой единственным решением многолетнего конфликта является создание Палестинского государства в границах 1967 года на основе формулы "два государства для двух народов", утвержденной ООН.

Ситуация на Ближнем Востоке

В начале октября прошлого года Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. В это время стороны обменялись пленными, боевые действия в секторе Газа были прекращены. 1 декабря действие перемирия закончилось.

В начале февраля этого года премьер Нетаньяху отверг предложенные группировкой ХАМАС условия прекращения огня в секторе Газа, заявив, что полная победа Израиля над боевиками возможна в течение нескольких месяцев. Позже власти Израиля отвергли одностороннее признание палестинского государства.

Позже премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе объявил об отставке своего правительства из-за эскалации насилия и войны в секторе Газа. Между тем в конце февраля глава ВОЗ заявил, что число погибших в Газе превысило 30 тысяч.