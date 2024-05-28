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"Исторический шаг": Испания официально признала Палестину независимым государством

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Флаг Палестины
Флаг Палестины. Иллюстративное фото: P A Thompson/Getty Images

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его страна официально признала Палестину как государство, что, по его словам, является историческим событием, передает NUR.KZ со ссылкой на Aljazeera.

По словам премьер-министра Педро Санчеса, Испания официально признала Палестину независимым государством.

"Это исторический шаг к справедливости и единственный путь достижения мира", - заявил Санчес.

Испания присоединилась к Ирландии, Норвегии и 144 другим странам, признающим палестинскую государственность.

Напомним, 22 мая, как сообщали Euronews, премьер-министр Испании Педро Санчес сказал, что его страна признает Палестину в качестве государства 28 мая. Лидер испанских социалистов сделал ожидаемое заявление в парламенте страны в среду.

Санчес провел несколько месяцев в турне по европейским и ближневосточным странам, чтобы заручиться поддержкой признания Палестины, а также возможного прекращения огня в Газе.

В тот же день о признании Палестины заявили власти Норвегии и Ирландии.

В феврале сообщалось, что Израиль отказался признавать государственность Палестины. Израильское правительство тогда официально отвергло любые попытки западных стран в одностороннем порядке признать палестинскую государственность.

Между тем в марте министр иностранных дел Мурат Нуртлеу на сессии по ситуации в Палестине напомнил иностранным коллегам о позиции Казахстана в палестино-израильском кризисе.

Казахстанский министр подтвердил неизменную позицию страны, в соответствии с которой единственным решением многолетнего конфликта является создание Палестинского государства в границах 1967 года на основе формулы "два государства для двух народов", утвержденной ООН.

Ситуация на Ближнем Востоке

В начале октября прошлого года Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. В это время стороны обменялись пленными, боевые действия в секторе Газа были прекращены. 1 декабря действие перемирия закончилось.

В начале февраля этого года премьер Нетаньяху отверг предложенные группировкой ХАМАС условия прекращения огня в секторе Газа, заявив, что полная победа Израиля над боевиками возможна в течение нескольких месяцев. Позже власти Израиля отвергли одностороннее признание палестинского государства.

Позже премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе объявил об отставке своего правительства из-за эскалации насилия и войны в секторе Газа. Между тем в конце февраля глава ВОЗ заявил, что число погибших в Газе превысило 30 тысяч.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2108295-istoricheskiy-shag-ispaniya-oficialno-priznala-palestinu-nezavisimym-gosudarstvom/

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