"Нетаньяху мешает двигаться вперед": давний соперник премьера Израиля объявил об отставке

Член военного кабинета Израиля и лидер оппозиции Израиля Бени Ганц объявил о выходе из состава правительства Биньямина Нетаньяху, призвав последнего провести выборы, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Бени Ганц - член военного кабинета Израиля и лидер оппозиционной партии "Национальное единство" - выходит из состава правительства Биньямина Нетаньяху. Он назвал свое решение сложным и болезненным.

"Нетаньяху мешает нам двигаться вперед к настоящей победе (в Газе - прим. издания). Именно поэтому мы покидаем сегодня чрезвычайное правительство с тяжелым сердцем, но с целым сердцем", - сказал Ганц.

Политик считается главным оппонентом израильского премьера. Он обвинил Нетаньяху в том, что тот ставит свои личные политические соображения выше стратегии в отношении сектора Газа, а также призвал провести выборы в ближайшие месяцы.

Вместе с Ганцем из правительства ушли и остальные члены "Национального единства".

Напомним, ранее министр финансов Израиля Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир пригрозили своим уходом из правительства, если Биньямин Нетаньяху согласится на мирный план президента Байдена, сообщала Русская служба Би-би-си.

План, в конечном итоге, предполагает освобождение всех заложников, окончательное прекращение боевых действий и план масштабной реконструкции Газы.

На днях израильская армия сообщила об освобождении четырех заложников, которые были похищены ХАМАС на музыкальном фестивале Nova.

Между тем, по словам советника Нетаньяху, в Израиле предполагают, что война с ХАМАС затянется как минимум до конца года.