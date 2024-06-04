Казахстанский МИД поддержал инициативу США по урегулированию конфликта в Газе

В Министерстве иностранных дел Казахстана поддержали мирную инициативу Белого дома по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД РК.

Как сообщил МИД РК в своем Instagram-профиле, Казахстан решительно поддерживает усилия мирового сообщества, направленные на стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке.

Также казахстанский МИД поприветствовал мирную инициативу Белого дома, основные положения которой предусматривают прекращение огня между Израилем и ХАМАС, освобождение заложников, обеспечение гуманитарной помощи, а также последующее восстановление сектора Газа при поддержке международного сообщества.

"Выражаем надежду, что предложенные меры, в случае их реализации, позволят прекратить кровопролитие и жертвы среди мирного населения, а также создать предпосылки для достижения мира в регионе.

Подтверждаем неизменную позицию Казахстана, что единственным решением многолетнего конфликта является создание Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме на основе формулы "два государства для двух народов", – заявили в казахстанском МИДе.