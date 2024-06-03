США ожидают, что Израиль примет план прекращения огня в Газе, если с ним согласится ХАМАС

Как заявил высокопоставленный представитель Белого дома, США рассчитывают, что Израиль примет предложение о прекращении огня, если с ним также согласится ХАМАС. План включает прекращение огня сроком на шесть недель в качестве первой фазы.

План представил на прошлой неделе президент США Джо Байден. Помимо собственно прекращения огня он включает значительное увеличение поставок гуманитарной помощи в Газу и обмен некоторых заложников на палестинских заключенных до окончательного прекращения войны.

Однако это предложение встретило активное сопротивление со стороны некоторых членов правительства Израиля.

Параллельно в Рафахе продолжаются бои, в выходные город подвергся интенсивным израильским авиаударам.

По данным агентства ООН по делам палестинских беженцев БАПОР, все 36 убежищ в районе Рафаха пустуют — жители были вынуждены их покинуть.

По оценкам, еще 1,7 миллиона человек пришлось покинуть свои дома в Хан-Юнисе и центральных районах Газы.

В воскресенье представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США "ожидают", что Израиль согласится с предложением о прекращении огня, если ХАМАС примет его.

"Мы ждем официального ответа от ХАМАС", — сказал он, добавив, что США надеются, что обе стороны согласятся начать первый этап плана "как можно скорее".

По словам Кирби, во время этой первоначальной шестинедельной паузы в боевых действиях "две стороны сядут и попытаются договориться о том, как может выглядеть второй этап и когда он может начаться".

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен отдельно позвонил министру обороны Израиля Йоаву Галланту и члену военного кабинета Бенни Ганцу.

Блинкен "похвалил Израиль за предложение", подчеркнув, что ХАМАС должен принять сделку "без промедления", сказал представитель госдепартамента Мэтью Миллер.

Миллер также обратил внимание на другое заявление Блинкена, сказавшего, что "предложение будет отвечать долгосрочным интересам безопасности Израиля".

Однако в субботу два крайне правых израильских министра пригрозили выйти из состава правительства и развалить правящую коалицию страны, если премьер-министр Биньямин Нетаньяху согласится на эту сделку.

Министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявили, что они против заключения какой-либо сделки, пока ХАМАС не будет полностью уничтожен.

Сам Нетаньяху не раз заявлял, что прекращения огня не будет до тех пор, пока не будет уничтожен военный и управленческий потенциал ХАМАС и не будут освобождены все заложники.

Ханох Мильвидский, высокопоставленный член Кнессета от партии Нетаньяху "Ликуд", в воскресенье заявил Би-би-си, что правящая коалиция Израиля едина в своем неприятии американского предложения, назвав его "абсолютно неприемлемым".

"Математика израильского правительства не изменилась — это означает, что ХАМАС больше не может управлять Газой, не может иметь никаких возможностей, ни военных, ни гражданских, чтобы быть у власти, и все заложники должны быть возвращены, — сказал Мильвидский. — Война не прекратится, пока эти требования не будут выполнены".

Однако по словам Джона Кирби, американская разведка считает, что ХАМАС в военном отношении ослаблен до такой степени, что больше не сможет повторить нападение, подобное атаке 7 октября.

"Мы не утверждаем, что они уже не представляют реальной угрозы для израильского народа. Конечно, представляют, — сказал он. — Но у них нет такого военного потенциала, чтобы совершить то, что они сделали".

Протестующие, требующие отставки правительства Нетаньяху и прекращения войны, еженедельно выходят на улицы израильских городов. Акция в Тель-Авиве стала одной из крупнейших после нападения ХАМАС. По данным организаторов акции, в ней приняли участие около 120 тысяч человек.

В соцсетях были опубликованы видео, на которых видны столкновения между протестующими и полицией. По данным газеты Haaretz, двое протестующих были арестованы. Издание Ynet сообщило, что в результате стычек пострадали 14 полицейских.

В субботу десятки тысяч израильтян вышли на демонстрацию в Тель-Авиве c требованием заключить сделку с ХАМАС, чтобы освободить заложников.

В воскресенье правительство Мальдивских островов объявило о запрете на въезд израильских граждан на архипелаг. Министерство иностранных дел Израиля в ответ предупредило своих граждан, что им следует избегать этой страны.

В прошлом году Мальдивы посетили около 11 000 израильтян — менее 1% от общего числа прибывших туристов.

Война началась в октябре, когда боевики ХАМАС совершили беспрецедентное нападение на Израиль, убив около 1200 человек и захватив 252 человека в заложники в Газе.

По данным подконтрольного ХАМАС палестинского министерства здравоохранения, с начала конфликта в Газе погибло более 36 000 человек.

С начала конфликта в США, традиционно выступающих главным союзником Израиля, растет недовольство поддержкой Израиля.

Президента Байдена все чаще призывают принять меры, чтобы прекратить кровопролитие и вынудить стороны к переговорам.