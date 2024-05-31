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Правительство еще одной страны в Европе признало независимость Палестины

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Флаги Словении, ЕС и Палестины на здании правительства Словении
Флаг Палестины на здании правительства Словении. Фото: Jure Makovec / AFP via Getty Images

Правительство Словении официально признало независимость Палестины. Решающее голосование по этому вопросу должны провести теперь в парламенте, передает NUR.KZ со ссылкой Voice of America.

Правительство Словении официально одобрило предложение о признании независимости Палестины, инициированное в начале мая. Теперь окончательное решение - за парламентом, в котором большинство - однопартийцы премьер-министра Роберта Голоба.

"Сегодня правительство приняло решение признать Палестину как независимое и суверенное государство", - заявил Голоб на пресс-конференции в Любляне, призвав к освобождению заложников и прекращению конфликта между Израилем и ХАМАС.

Премьер-министр Словении ускорил процесс признания независимости Палестины из-за атаки на Рафах. Сейчас палестинский флаг развевается у здания правительства страны наравне с другими.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что признание Словенией независимости Палестины "вознаграждает ХАМАС за убийства", а также призвал парламент страны отклонить предложение.

На днях независимость Палестины была официально признана Испанией. Также об этом заявляли власти Норвегии и Ирландии. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху резко отреагировал на эти решения.

"Этому злу нельзя давать страну. Это будет террористическое государство, которое попытается снова и снова совершить резню 7 октября", - заявил он.

Напомним, как писала Русская служба Би-би-си, Израиль в конце мая нанес удар "по комплексу ХАМАС" в Рафахе. В результате погибли десятки гражданских. Позже премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал авиаудар по лагерю беженцев в Рафахе трагической случайностью.

Между тем в Израиле прогнозируют, что боевые действия в Газе будут продолжаться как минимум до конца этого года.

Ситуация на Ближнем Востоке

В начале октября прошлого года Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. В это время стороны обменялись пленными, боевые действия в секторе Газа были прекращены. 1 декабря действие перемирия закончилось.

В начале февраля этого года премьер Нетаньяху отверг предложенные группировкой ХАМАС условия прекращения огня в секторе Газа, заявив, что полная победа Израиля над боевиками возможна в течение нескольких месяцев. Позже власти Израиля отвергли одностороннее признание палестинского государства.

Позже премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе объявил об отставке своего правительства из-за эскалации насилия и войны в секторе Газа. Между тем в конце февраля глава ВОЗ заявил, что число погибших в Газе превысило 30 тысяч.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2109834-pravitelstvo-eshche-odnoy-strany-v-evrope-priznalo-nezavisimost-palestiny/

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