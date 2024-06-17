В Израиле распущен военный кабинет. Что это — истерика Нетаньяху или его хитрость?

В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распустил военный кабинет, созданный вскоре после нападения ХАМАС и начала войны в Газе.

В правительственных кругах Израиля говорят, что это был ожидаемый шаг, после того как 9 июня кабинет покинули два важных его члена — генерал Бенни Ганц, бывший начальник Генштаба и политический оппонент Нетаньяху, и генерал Гади Айзенкот.

Оба — политики-центристы, согласившиеся войти в военный кабинет Нетаньяху только ввиду экстренной военной ситуации в стране. Всего кабинет состоял из шести человек — бывших и действующих военных высокого ранга.

Ганц заявил, что выходит из военного кабинета, потому что у Нетаньяху нет никакой стратегии по смене режима ХАМАС в Газе.

По словам Ганца, премьер-министр Израиля больше беспокоится о своей политической карьере, чем о спасении заложников.

На данный момент Нетаньяху не поддержал план по прекращению огня и возвращению заложников, предложенный президентом США Джо Байденом чуть более двух недель назад.

Как объясняют израильские эксперты, соратники Биби по коалиции, ультраправые политики Бецалель Смотрич (министр финансов) и Итамар Бен-Гвир (министр национальной безопасности), пригрозили ему развалить правительство, если он согласится остановить военные действия в секторе Газа.

Бенни Ганц призывает провести внеочередные всеобщие выборы этой осенью и призывает умеренных правых и центристов во власти (правда, таких немного) поддержать его предложение.

В частности, он обратился к министру обороны Израиля Йоаву Галанту с просьбой последовать его примеру и покинуть военный кабинет.

Но Нетаньяху опередил любое дальнейшее развитие событий и распустил его сам.

Почему он это сделал?

Нетаньяху обвиняет Бенни Ганца и всех, разделяющих его точку зрения, в пораженческих настроениях.

По его словам, Ганц поддался международному давлению и своим выходом из военного кабинета избежал принятия сложных решений.

«Не Ганцу проповедовать мораль премьер-министру Нетаньяху, который возглавляет кампанию и не желает идти на компромисс ни в чем, кроме полной победы», — говорится в заявлении партии «Ликуд».

Сторонники Бенни Ганца и его умеренного подхода заявили, что Нетаньяху, не имеющий никакого видения на долгосрочную перспективу, понимает это и «поэтому истерит».

«В будущем протоколы войны будут раскрыты, и общественность узнает, кто застопорился, а кто стремился к настоящей победе», — заявила группа оппозиционных политиков.

Состав военного кабинета изначально вызывал сомнения в способности эффективно функционировать ввиду различия взглядов на цели военной кампании.

Однако у израильских аналитиков есть еще одно возможное объяснение решения Биби о роспуске.

По их мнению, Нетаньяху поспешил это сделать, чтобы не допустить проникновение в него на освободившиеся места своих ультраправых партнеров по коалиции Смотрича и Бен-Гвира.

Само существование правительства Нетаньяху зависит от того, насколько он готов им потакать. И он это делал, начиная с того, что отдал им портфели, которые они просили в правительстве.

Таким образом, финансы и вопросы внутренней безопасности оказались в руках людей, выступающих за расширение еврейских поселений на палестинских территориях и отказ от любых территориальных и/или внутриполитических компромиссов.

Но война — другое дело. Здесь Нетаньяху не может допустить, чтобы ультраправые диктовали ему порядок действий в ущерб военным стратегам.

Кроме того, хотя Биби бравирует, давая понять, что Вашингтон ему не указ, на самом деле ему совсем не нужно резкое ухудшение отношений с США, которое наметилось в последние недели.

Ультраправые советчики Нетаньху играют в этом похолодании главную роль, поэтому версия о том, что роспуском военного кабинета он попытался не пустить их в военную сферу, вполне правдоподобна.

Война не окончена. Что дальше?

В понедельник Биньямин Нетаньяху проводит совещания с министром обороны Галантом и другими министрами кабинета, по итогам которых опеределится, как отныне будут приниматься важные военные решения.

Скорее всего, вопросами, которые до этого момента находились в ведении военного кабинета, займется специальный совет по вопросам безопасности, а ключевые решения о ходе войны в Газе будет согласовывать узкий консультационный совет.

Предположительно в него войдут министр обороны Йоав Галант, глава Совета национальной безопасности Цахи Ханегби, министр по делам стратегии Рон Дермер, и лидер ортодоксальной партии ШАС Арье Дери, который был наблюдателем в военном кабинете.

Скорее всего, до ноября этого года Нетаньяху и его сторонники принимать радикальных военных решений не будут, а сконцентрируют усилия на поиске и вызволении заложников.

Освобождение четырех израильтян из плена ХАМАС на прошлой неделе было воспринято в Израиле с ликованием и создало впечатление (пусть не для всех), что Биби знает, что делает.

Дальнейшее будет в большой степени зависеть от исхода выборов в США. Если в Белый дом вернется Дональд Трамп, а этого очень ждут Нетаньяху и его окружение, военная тактика Израиля может стать еще решительнее, а стратегия — амбициознее.