Израиль утвердил планы наступления в Ливане

Армия обороны Израиля утвердила оперативные планы наступления на территории Ливана, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал ЦАХАЛ.

В сообщении говорится, что прошло заседание с участием командующего Северным командованием Ори Гордина и начальника Оперативного управления Одед Басюка - принято решение повысить боеготовность войск.

В ходе заседания утвердили оперативные планы и провели совместную оценку ситуации в Северном командовании. В рамках оценки ситуации были одобрены и утверждены оперативные планы наступления в Ливане.

Отметим, на днях премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распустил военный кабинет, который был создан после атаки ХАМАС на страну 7 октября прошлого года.

Ожидается, что Нетаньяху будет принимать важные для страны решения по войне на небольших специальных совещаниях и при этом без министра нацбезопасности Итарама Бен Гвира, а окончательное одобрение будет получать от более широкого состава кабинета безопасности.

По информации "Русской службы Би-Би-Си", в правительственных кругах Израиля говорят, что это был ожидаемый шаг, после того как 9 июня кабинет покинули два важных его члена — генерал Бенни Ганц, бывший начальник Генштаба и политический оппонент Нетаньяху, и генерал Гади Айзенкот.