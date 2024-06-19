Израиль утвердил планы наступления в Ливане
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Армия обороны Израиля утвердила оперативные планы наступления на территории Ливана, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал ЦАХАЛ.
В сообщении говорится, что прошло заседание с участием командующего Северным командованием Ори Гордина и начальника Оперативного управления Одед Басюка - принято решение повысить боеготовность войск.
В ходе заседания утвердили оперативные планы и провели совместную оценку ситуации в Северном командовании. В рамках оценки ситуации были одобрены и утверждены оперативные планы наступления в Ливане.
Отметим, на днях премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распустил военный кабинет, который был создан после атаки ХАМАС на страну 7 октября прошлого года.
Ожидается, что Нетаньяху будет принимать важные для страны решения по войне на небольших специальных совещаниях и при этом без министра нацбезопасности Итарама Бен Гвира, а окончательное одобрение будет получать от более широкого состава кабинета безопасности.
По информации "Русской службы Би-Би-Си", в правительственных кругах Израиля говорят, что это был ожидаемый шаг, после того как 9 июня кабинет покинули два важных его члена — генерал Бенни Ганц, бывший начальник Генштаба и политический оппонент Нетаньяху, и генерал Гади Айзенкот.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2119890-izrail-utverdil-plany-nastupleniya-v-livane/