Флаг Швеции подняли в штаб-квартире НАТО (фото)
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Сегодня в Брюсселе состоялась церемония поднятия национального флага Швеции в штаб-квартире НАТО. Это стало завершающим этапом вступления страны в альянс, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
Торжественная церемония поднятия национального флага Швеции, которая официально стала 32-м членом Североатлантического альянса, прошла в понедельник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Отмечается, что поднятие национального флага является торжественной частью и завершает официальную процедуру присоединения страны к НАТО.
Шведский флаг был поднят под национальный гимн страны на площади перед штаб-квартирой НАТО среди флагов стран-членов. После гимна Швеции прозвучал гимн НАТО. Представитель НАТО также объявил, что параллельно шведские флаги были подняты в штабах командования альянса в Монсе (Бельгия) и в Норфолке (штат Вирджиния, США).
Напомним, протокол о присоединении Швеции к НАТО официально вступил в силу 7 марта.
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Напомним, в мае 2022 года Финляндия и Швеция отказались от многолетней политики военного нейтралитета и подали заявки на вступление в НАТО.
В свою очередь президент Турции (входит в НАТО) Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает эту идею хорошей. Он отметил, что члены "Рабочей партии Курдистана" (РПК) "действуют в этих скандинавских странах" (данная организация запрещена на территории Турции). После Турция озвучила свои требования для вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
Затем Финляндию и Швецию пригласили на саммит НАТО, который состоялся в Мадриде в конце июня 2022 года. В это время курдская диаспора в Швеции выразила опасение по поводу вступления страны в альянс. А президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что их страна не собирается присоединяться к НАТО без Швеции.
На саммите в Мадриде Турция, Финляндия и Швеция все же подписали трехсторонний меморандум, который открывает для этих скандинавских стран возможность вступить в альянс.
При этом в январе 2023 года Турция отменила запланированный визит министра обороны Швеции в знак протеста против демонстрации правых экстремистов возле турецкого посольства в Стокгольме. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что властям Швеции не стоит ждать одобрения заявки на вступление в НАТО со стороны Анкары.
В феврале того же года сообщалось, что Турция по-прежнему готова принять в НАТО Финляндию, но не Швецию.
В июле Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара одобрит вступление Швеции в НАТО, если Турцию примут в Европейский союз.
Однако турецкий лидер назвал действия Швеции для вступления в НАТО недостаточными. А в ноябре прошлого года Комиссия по иностранным делам парламента Турции отложила обсуждение заявки Швеции на вступление в НАТО. Новое заседание перенесли на неопределенный срок.
Позже парламент Турции все же проголосовал за присоединение Швеции к НАТО. Последняя подавала заявку на вступление в Североатлантический альянс еще в мае 2022 года.
В январе этого года Турция официально одобрила вступление Швеции в НАТО.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2066313-flag-shvetsii-podnyali-v-shtab-kvartire-nato/