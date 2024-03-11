Флаг Швеции подняли в штаб-квартире НАТО (фото)

Сегодня в Брюсселе состоялась церемония поднятия национального флага Швеции в штаб-квартире НАТО. Это стало завершающим этапом вступления страны в альянс, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Торжественная церемония поднятия национального флага Швеции, которая официально стала 32-м членом Североатлантического альянса, прошла в понедельник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Отмечается, что поднятие национального флага является торжественной частью и завершает официальную процедуру присоединения страны к НАТО.

Момент поднятия флага Швеции. Фото: John Thys/AFP/Getty Images

Шведский флаг был поднят под национальный гимн страны на площади перед штаб-квартирой НАТО среди флагов стран-членов. После гимна Швеции прозвучал гимн НАТО. Представитель НАТО также объявил, что параллельно шведские флаги были подняты в штабах командования альянса в Монсе (Бельгия) и в Норфолке (штат Вирджиния, США).

Напомним, протокол о присоединении Швеции к НАТО официально вступил в силу 7 марта.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Напомним, в мае 2022 года Финляндия и Швеция отказались от многолетней политики военного нейтралитета и подали заявки на вступление в НАТО.

В свою очередь президент Турции (входит в НАТО) Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает эту идею хорошей. Он отметил, что члены "Рабочей партии Курдистана" (РПК) "действуют в этих скандинавских странах" (данная организация запрещена на территории Турции). После Турция озвучила свои требования для вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Затем Финляндию и Швецию пригласили на саммит НАТО, который состоялся в Мадриде в конце июня 2022 года. В это время курдская диаспора в Швеции выразила опасение по поводу вступления страны в альянс. А президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что их страна не собирается присоединяться к НАТО без Швеции.

На саммите в Мадриде Турция, Финляндия и Швеция все же подписали трехсторонний меморандум, который открывает для этих скандинавских стран возможность вступить в альянс.

При этом в январе 2023 года Турция отменила запланированный визит министра обороны Швеции в знак протеста против демонстрации правых экстремистов возле турецкого посольства в Стокгольме. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что властям Швеции не стоит ждать одобрения заявки на вступление в НАТО со стороны Анкары.

В феврале того же года сообщалось, что Турция по-прежнему готова принять в НАТО Финляндию, но не Швецию.

В июле Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара одобрит вступление Швеции в НАТО, если Турцию примут в Европейский союз.

Однако турецкий лидер назвал действия Швеции для вступления в НАТО недостаточными. А в ноябре прошлого года Комиссия по иностранным делам парламента Турции отложила обсуждение заявки Швеции на вступление в НАТО. Новое заседание перенесли на неопределенный срок.

Позже парламент Турции все же проголосовал за присоединение Швеции к НАТО. Последняя подавала заявку на вступление в Североатлантический альянс еще в мае 2022 года.

В январе этого года Турция официально одобрила вступление Швеции в НАТО.