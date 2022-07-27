Турция назвала условие для ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО

Мевлют Чавушоглу: EuropaNewswire/Gado/Getty Images

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что их правительство ратифицирует членство Финляндии и Швеции в НАТО, если будут выполнены договоренности по мадридскому меморандуму, передает РИА Новости со ссылкой на TV100.

"Перед отправкой в парламент нам надо увидеть выполнение подписанного мадридского меморандума. Пусть поймет меня правильно парламент, я сам был депутатом, но перед отправкой в парламент документа нам надо увидеть выполнение данных нам обещаний", - сказал Чавушоглу.

Напомним, в Мадриде на саммите НАТО 28 июня Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум, который дал возможность финской и шведской сторонам стать частью альянса.

В частности, в договоренности шла речь о депортации в Турцию из Швеции ряда членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической.

К слову, ряд стран-членов НАТО уже ратифицировали вступление Швеции и Финляндии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980452-turtsiya-nazvala-uslovie-dlya-ratifikatsii-chlenstva-finlyandii-i-shvetsii-v-nato/