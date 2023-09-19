Эрдоган назвал недостаточными действия Швеции для вступления в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция "вроде бы провела законодательные изменения", но этого недостаточно для одобрения ее заявки на вступление в НАТО, передает телеканал PBS.

"Прежде всего, позиция Швеции и наша сегодняшняя позиция в рамках переговоров о вступлении в ЕС – это две разные вещи.

Мы неоднократно заявляли, что готовы поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО, но Швеция должна воспрянуть духом и выполнить свои обещания, потому что на улицах Стокгольма до сих пор свободно разгуливают террористы", – сказал в интервью Эрдоган.

По его словам, заявка Швеции на вступление в НАТО проходит экспертизу в Великом национальном собрании Турции, где и будет в итоге ратифицирована.

"Это часть повестки дня Великого национального собрания Турции.

Ассамблея будет рассматривать ситуацию в рамках своего календаря. Это предложение будет вынесено на голосование парламентариев", – отметил он.

Президент Турции добавил, что для одобрения заявки на вступление в НАТО Швеция должна выполнить свои обещания.

"Террористические организации должны немедленно прекратить свои демонстрации на улицах Стокгольма, они должны прекратить свою деятельность, потому что увидеть, как это происходит на самом деле, будет очень важно для турецкого народа.

Швеция вроде бы провела законодательные изменения, но этого недостаточно", – заявил Эрдоган.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО

В мае прошлого года Финляндия и Швеция отказались от многолетней политики военного нейтралитета и подали заявки на вступление в НАТО.

В свою очередь президент Турции (входит в НАТО) Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает эту идею хорошей. Он отметил, что члены "Рабочей партии Курдистана" (РПК) "действуют в этих скандинавских странах" (данная организация запрещена на территории Турции). После Турция озвучила свои требования для вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Затем Финляндию и Швецию пригласили на саммит НАТО, который состоялся в Мадриде в конце июня. В это время курдская диаспора в Швеции выразила опасение по поводу вступления страны в альянс. А президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что их страна не собирается присоединяться к НАТО без Швеции.

На саммите в Мадриде Турция, Финляндия и Швеция все же подписали трехсторонний меморандум, который открывает для этих скандинавских стран возможность вступить в альянс.

Летом Эрдоган вновь напомнил Швеции и Финляндии об их обязательствах перед вступлением в альянс.

А в январе текущего года Турция отменила запланированный визит министра обороны Швеции в знак протеста против демонстрации правых экстремистов возле турецкого посольства в Стокгольме. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что властям Швеции не стоит ждать одобрения заявки на вступление в НАТО со стороны Анкары.

В феврале стало известно, что Турция по-прежнему готова принять в НАТО Финляндию, но не Швецию.

В июле Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара одобрит вступление Швеции в НАТО, если Турцию примут в Европейский союз.