Турция отменила визит министра обороны Швеции из-за сожжения Корана на акции протеста

Расмус Палудан. Фото: Jonas Gratzer/Getty Images

Турция отменила запланированный на следующую неделю визит министра обороны Швеции в знак протеста против демонстрации правых экстремистов возле турецкого посольства в Стокгольме.

Страна-участница НАТО Турция пока воздерживается от ратификации вступления Швеции и Финляндии в альянс, требуя от Стокгольма экстрадировать более 70 человек, которых она считает террористами.

Недовольство Анкары вызвала акция протеста возле посольства Турции в Стокгольме, санкционированная шведскими властями. В Анкаре считают, что смысла в визите министра Пола Йонсона в Турцию больше нет.

Акцию у посольства Турции в субботу созвал ультраправый политик Расмус Палудан, возглавляющий датскую антиисламистскую партию Stram Kurs ("Жесткий курс"). Он пообещал прилюдно сжечь Коран. В прошлом году в нескольких городах Швеции вспыхнули беспорядки после аналогичных демонстраций ультраправых.

Днем в субботу Коран все же был сожжен неподалеку от посольства. Участники правой демонстрации выложили в интернет ролик, на котором Полудан поджигает экземпляр священной книги мусульман в мягкой обложке. Как сообщает агентство Рейтер, заявленной целью его акции, которую санкционировала полиция, была борьба против усматриваемых им попыток турецкого лидера Реджепа Эрдогана ограничить свободу выражения в Швеции.

Это вызвало гнев не только Турции, но и других исламских стран. Анкара назвала действия Палудана антиисламским поступком, нацеленным против мусульман и оскорбляющим священные ценности под маской свободы самовыражения.

"Мы осуждаем предельно жестким образом это отвратительную выходку в отношении нашей священной книги", - заявил МИД Турции.

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем тоже осудил сожжение священной книги.

"В Швеции широкая свобода самовыражения, но это не значит, что шведское правительство или я сам поддерживаем выраженные взгляды", - написал он в "Твиттере".

Представитель МИД Ирана Нассер Канани тоже прокомментировал события в Швеции, назвав произошедшее проявлением исламофобии.

"К сожалению, некоторые европейские страны пользуются свободой самовыражения как предлогом для попустительства действий экстремистских элементов", - сказал он.

Визит главы Минобороны Швеции Пола Йонсона в Турцию по приглашению его турецкого коллеги Хулуси Акара должен был состояться 27 января.

Власти Швеции надеялись убедить Анкару поддержать заявку страны на вхождение в НАТО.

Йонсон и Акар встретились в минувшую пятницу в Германии, во время конференции контактной группы по обороне Украины на американской авиабазе "Рамштайн". Тогда же, по словам шведского министра, они приняли решение отложить запланированную встречу на более поздний срок.

"Наши отношения с Турцией очень важны для Швеции, и мы с нетерпением будем ждать продолжения диалога по общим для нас вопросам безопасности и обороны", - говорится в сообщении Йонсона в "Твиттере".

Хулуси Акар, в свою очередь, сообщил, что обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом проблему диалога со Швецией. По его словам, власти Швеции принимают недостаточные, с точки зрения Анкары, усилия для недопущения проведения акций протеста, которые Анкара расценивает как антитурецкие.

"Неприемлемо то, что нет никакого противодействия [протестам] и никакой реакции [на протесты]. Необходимые меры должны быть приняты", - заявил министр обороны Турции.

В пятницу посла Швеции в Турции вызывали в турецкое министерство иностранных дел. Послу было заявлено, что Анкара рассматривает выданное властями страны разрешение на проведение акции протеста ультраправой группы, сочувствующей Рабочей партии Курдистана (признана террористической организацией властями Турции), как нарушение существующих между двумя странами договоренностей.

В мае прошлого года Швеция и Финляндия подали официальную заявку на вступление в НАТО. До этого обе страны придерживались политики военного нейтралитета. Решение о подаче заявки на вступление в альянс было принято на фоне российской агрессии в Украине.

Для вступления Швеции и Финляндии в НАТО необходимо, чтобы все члены альянса поддержали их заявку. Из 30 членов альянса только Венгрия и Турция еще не ратифицировали членство Швеции и Финляндии. Анкара при этом выдвинула двум странам требование прекратить поддержку курдских групп на их территории. Также турецкие власти потребовали, чтобы Швеция выдала Анкаре"подозреваемых в терроризме". Впоследствии Турция неоднократно заявляла, что Швеция и Финляндия пока не выполнили эти требования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2006265-turtsiya-otmenila-vizit-ministra-oborony-shvetsii-iz-za-sozhzheniya-korana-na-aktsii-protesta/