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Турция официально одобрила вступление Швеции в НАТО

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Флаг НАТО
Флаг НАТО. Иллюстративное фото: picture alliance / Contributor / Getty Images

Турция утвердила протокол о вступлении Швеции в НАТО. Текст закона опубликован в дополнительном номере официального вестника Турции, передает Anadolu.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил протокол о вступлении Швеции в НАТО.

Как сообщает турецкое издание, закон вступил в силу после публикации в повторном выпуске официального вестника "Resmî Gazete".

Отмечается также, что сообщение об утверждении протокола опубликовано и в заявлении Администрации президента Турции в соцсетях.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган утвердил решение о присоединении Швеции к Североатлантическому договору, принятое Великим национальным собранием Турции.

Эрдоган подписал президентский указ о присоединении Швеции к НАТО и утвердил соответствующий протокол", - говорится в сообщении.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Напомним, в мае прошлого года Финляндия и Швеция отказались от многолетней политики военного нейтралитета и подали заявки на вступление в НАТО.

В свою очередь президент Турции (входит в НАТО) Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает эту идею хорошей. Он отметил, что члены "Рабочей партии Курдистана" (РПК) "действуют в этих скандинавских странах" (данная организация запрещена на территории Турции). После Турция озвучила свои требования для вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Затем Финляндию и Швецию пригласили на саммит НАТО, который состоялся в Мадриде в конце июня 2022 года. В это время курдская диаспора в Швеции выразила опасение по поводу вступления страны в альянс. А президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что их страна не собирается присоединяться к НАТО без Швеции.

На саммите в Мадриде Турция, Финляндия и Швеция все же подписали трехсторонний меморандум, который открывает для этих скандинавских стран возможность вступить в альянс.

При этом в январе текущего года Турция отменила запланированный визит министра обороны Швеции в знак протеста против демонстрации правых экстремистов возле турецкого посольства в Стокгольме. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что властям Швеции не стоит ждать одобрения заявки на вступление в НАТО со стороны Анкары.

В феврале сообщалось, что Турция по-прежнему готова принять в НАТО Финляндию, но не Швецию.

В июле Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара одобрит вступление Швеции в НАТО, если Турцию примут в Европейский союз.

В конце сентября прошлого года турецкий лидер назвал действия Швеции для вступления в НАТО недостаточными. А в ноябре прошлого года Комиссия по иностранным делам парламента Турции отложила обсуждение заявки Швеции на вступление в НАТО. Новое заседание перенесли на неопределенный срок.

На днях стало известно, что парламент Турции все же проголосовал за присоединение Швеции к НАТО. Последняя подавала заявку на вступление в Североатлантический альянс еще в мае 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2057612-turtsiya-ofitsialno-odobrila-vstuplenie-shvetsii-v-nato/

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